Qué hacía Martín Sabbatella en la asunción de los senadores mendocinos

Este viernes en sesión preparatoria asumieron los nuevos senadores en la Legislatura de Mendoza. Se trata de 20 nuevos legisladores (19 electos en los últimos comicios y 1 que entra para remplazar a la renunciante Cecilia Páez) que esta mañana juraron prestar servicio a la provincia. En el acto llamó la atención la presencia del dirigente nacional kirchnerista y ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de la Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella.

"Vine a acompañar a nuestros senadores y senadoras", manifestó Sabbatella en diálogo con MDZ. Sin embargo, la presencia del dirigente llamó la atención por dos motivos: el primero, que durante el acto no hubo presencia de otros funcionarios o ex funcionarios nacionales de su talla; el segundo, que actualmente se encuentra en pleno juicio por una demanda en su contra por presunto "abuso de autoridad" realizada por el Grupo Clarín en 2012.

Se podría enunciar un tercer motivo relacionado con el interés real de su visita a Mendoza, aunque ese tiene una respuesta simple. Es que si bien el ex titular de Afsca aseguró haberse presentado en el acto para acompañar a todos los legisladores del Frente Elegí -cosa que no hizo este jueves, cuando juraron los diputados provinciales-, lo cierto es que una de las senadoras que asumieron hoy pertenece no solamente al Partido Justicialista sino también al espacio que él preside junto al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Nuevo Encuentro. Se trata de Florencia Canali, vocal de la agrupación y ahora senadora por la Segunda sección electoral.

HOY juramos los nuevos senadores y senadoras. Un importante desafío para defender los intereses del Pueblo de #Mendoza que asumo por la defensa irrestricta de nuestra democracia y el Estado de Derecho. Y por la Justicia Social para todos los mendocinos. #BuenViernes pic.twitter.com/XygLl4w5EC — Florencia Canali (@florenciacanali) November 22, 2019

En tal sentido, Sabbatella confirmó que especialmente estuvo en Mendoza esta mañana para acompañar a Canali. "Vine especialmente para apoyar a nuestra compañera Florencia Canali", dijo el dirigente, y luego presentó a la senadora como "parte de la Conducción Nacional de Nuevo Encuentro".

"Estoy muy contento de estar acá", agregó el ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner, "siempre estos días son emotivos y fortalecen nuestra democracia", subrayó.

Sabbatella además se refirió al nuevo Gobierno que asumirá este 10 de diciembre el presidente electo Alberto Fernández y el estado en que dejó el país el actual jefe de Estado Mauricio Macri. "Ha sido mucho el daño que ha generado el macrismo en estos cuatro años, todos los indicadores demuestran eso", explicó el líder de Nuevo Encuentro. Consultado por la posibilidad de afrontar las dificultades mencionadas el dirigente contestó: "No va a ser fácil pero obviamente hay que reconstruir ese camino de la nueva matriz productiva y distributiva".

La senadora Florencia Canali presta juramento. Detrás de ella, Martín Sabbatella.

Respecto a la idea que circula en los espacios de Juntos por el Cambio acerca de una presunta falta de fondos que habrá para las provincias no alineadas a la presidencia durante los próximos cuatro años, Sabbatella indicó que "Alberto va a trabajar con todos los gobernadores, no importa del color que sean".

Sobre el juicio que afronta, el ex titular de Afsca declaró que "el juicio de abuso de autoridad que hace el Grupo Clarín está en el marco de la estrategia del grupo para evadir el cumplimiento de la ley, para dilatar la ley hasta la llegada de Macri y haga lo que hizo, que fue un decreto que quitó los artículos que generaban desconcentración mediática".

En tal sentido, Sabbatella también dijo que "si hay justicia va a quedar demostrado que es un disparate esa denuncia y que en realidad ahí tenían que estar sentados quienes quisieron evadir la ley y no quienes trabajamos para que se cumpla".