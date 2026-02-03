Videovigilancia: los descubrieron robando materiales en una obra en Guaymallén y fueron detenidos

El sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) logró detectar, a través del monitoreo en tiempo real, una maniobra sospechosa en una obra en construcción que terminó este lunes con dos sujetos detenidos en Guaymallén.

Todo se desencadenó cuando los operadores del CEO advirtieron un movimiento inusual de personas y materiales en un predio en construcción en el cruce de calles Castro y 9 de Julio.

Detectados por las cámaras de seguridad A través de las cámaras de seguridad, se observó el movimiento de diversos elementos de obra, una acción que no coincidía con los horarios de trabajo del lugar, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Tras avisar a la policía, por medio de la línea de emergencias 911, los uniformados sorprendieron a los sujetos mientras manipulaban los materiales, logrando frustrar el robo antes de que pudieran darse a la fuga con el botín, en dirección al asentamiento Castro.