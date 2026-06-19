Video: revelaron cómo está la habitación de Loan Peña a 2 años de su desaparición

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña , la familia continúa aferrada a la esperanza de volver a abrazarlo. En la humilde vivienda de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes , la habitación del niño permanece intacta, como un símbolo de espera, amor y resistencia frente a una ausencia que aún duele.

Loan tenía apenas 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, tras asistir junto a su padre a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, María Noguera y José Peña sostienen una convicción inquebrantable: su hijo está vivo y regresará a casa.

Según mostró TN, el dormitorio del pequeño conserva cada detalle tal como quedó aquella última mañana. La cama sigue tendida en el mismo lugar, la mochila permanece colgada y los dibujos que realizó continúan decorando las paredes. La decisión familiar es clara: la cama no será retirada hasta que Loan vuelva a ocuparla.

Una de las frases que más acompaña a la madre en este difícil camino es la última despedida de su hijo. “ Nos vemos más tarde, mami ”, fueron las palabras que Loan le dijo antes de salir de casa, un recuerdo que permanece grabado en su memoria.

En otros rincones del hogar también se preservan objetos cargados de significado. La silla donde el niño solía sentarse a comer hoy sostiene una garrafa de gas debido a la falta de espacio. Su bicicleta permanece guardada bajo techo y el acordeón con el que alegraba a la familia continúa intacto.

“Estoy seguro de que va a volver”, repite José Peña, aferrándose a la esperanza que mantiene unida a toda la familia.

En el frente de la vivienda, una bandera resume el sentimiento que atraviesa estos dos años de incertidumbre: “Loan, te estamos esperando”.

Mientras tanto, la familia atraviesa días de gran expectativa por el avance de la causa judicial. La próxima semana, María y José deberán declarar ante los jueces y, por primera vez desde que fueron detenidos, estarán frente a los acusados vinculados a la sustracción y desaparición del menor.

“Nosotros no vamos a agachar la cabeza; ellos son los que tienen que dar respuestas”, sostienen los padres.

A dos años de la desaparición que conmocionó a todo el país, la familia Peña sigue esperando una respuesta definitiva. Más allá del paso del tiempo, el mensaje permanece intacto: Loan sigue presente en cada rincón de su casa y en la esperanza de quienes no dejan de buscarlo.