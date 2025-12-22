Vida operativa a más de 4.300 metros en el Aconcagua: la experiencia de la ministra de Seguridad

Plaza de Mulas funciona como un pequeño enclave operativo en medio de la cordillera. A más de 4.300 metros de altura, concentra controles médicos, logística, comunicaciones y rescates en plena temporada del Aconcagua . Hasta ese punto llegó la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus , en un recorrido que permitió dimensionar cómo se trabaja y se toman decisiones en un entorno donde la altura y el clima imponen límites concretos.

El recorrido comenzó de madrugada, con salida desde la ciudad de Mendoza y una primera escala en el destacamento policial de Puente del Inca, a 2.800 metros. Allí se produjo el primer contacto con los efectivos de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM), la unidad especializada que cada temporada se instala en el parque para sostener la seguridad de quienes ingresan al Aconcagua.

El ingreso al Parque Provincial Aconcagua se realizó por Horcones, ya entrada la mañana. Desde ese punto, el avance se dio en mulas, el medio habitual para el traslado de personas y carga en la zona. El ritmo fue lento y sostenido, marcado por la necesidad de adaptarse progresivamente a la altura y evitar descompensaciones.

Confluencia, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, fue una de las paradas centrales del trayecto. Allí se realizan los controles médicos obligatorios que determinan si una persona está en condiciones de continuar el ascenso. Es un punto de decisión frecuente para montañistas y también un espacio donde los rescatistas concentran tareas de prevención antes de que comiencen los problemas asociados al mal de altura.

A medida que el recorrido avanzó, el clima se volvió más inestable. El viento, el frío y los cambios bruscos de temperatura obligaron a realizar detenciones intermedias para hidratación y descanso. En ese contexto, el acompañamiento de la UPRAM fue clave para regular el esfuerzo, ajustar tiempos y evitar errores que en altura suelen pagarse caro.

Tras superar el sector conocido como Colombia, una antigua construcción de ladrillos que marca el tramo final, comenzó la subida por la Cuesta Amarilla. Esa última parte del recorrido anticipa la llegada a Plaza de Mulas, donde se concentran la base del refugio, los servicios logísticos y el destacamento policial ubicado a 4.370 metros de altura.

El arribo se produjo cerca del mediodía, luego de unas cinco horas de ascenso. En ese punto funciona la base operativa de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, desde donde se coordinan asistencias, búsquedas y evacuaciones dentro del parque. Es un espacio de trabajo permanente durante la temporada, con guardias rotativas y comunicación constante con los puestos más altos.

El regreso demandó cerca de cuatro horas y se realizó bajo las mismas condiciones. Antes de emprender el retorno definitivo, la comitiva volvió a pasar por el destacamento, cerrando una jornada atravesada por la altura, el desgaste y los tiempos propios de la montaña.

La visita coincidió con el inicio formal de la temporada de la UPRAM en el Aconcagua. Cada año, la unidad despliega dos turnos de diez rescatistas que se alternan en Plaza de Mulas y en el puesto avanzado de Nido de Cóndores, a 5.500 metros. Desde allí, sostienen la operatividad de los destacamentos, responden a emergencias y realizan tareas de prevención, una parte menos visible pero central del trabajo en alta montaña.

Además de los rescates, los efectivos cumplen un rol clave en la orientación a montañistas y en la toma de decisiones críticas cuando las condiciones físicas, el clima o el estado del terreno obligan a frenar un ascenso. En un escenario donde no hay margen para la improvisación, la experiencia y la logística pesan tanto como la voluntad de seguir subiendo.

