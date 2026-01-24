Un hombre fue asesinado a balazos en un confuso episodio en Perdriel

Un hombre de 40 años fue asesinado este sábado por la mañana tras ser baleado durante un violento episodio ocurrido en el barrio Costa Flores, en la zona de Perdriel , en el departamento de luján de cuyo .

El hecho se registró alrededor de las 9.26, cuando múltiples llamados a la línea de emergencias alertaron sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública, en la intersección de calles Costa Flores y Thames. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de vainas servidas en la vereda y en el interior del domicilio, entre ellas cartuchos de escopeta y munición aparentemente calibre 9 milímetros.

La víctima fue identificada como Gerardo Mauricio Giménez de 40 años, domiciliado en calle Cobos, de luján de cuyo . Según el relato de su pareja, Giménez había salido la noche anterior sin avisar y se desconocía su paradero hasta el momento del ataque.

En tanto, la propietaria de la vivienda donde ocurrió el hecho indicó que durante la noche se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, cuando varias personas comenzaron a generar disturbios por ruidos molestos y gritos. En ese contexto, se habrían producido disparos hacia la vivienda, uno de los cuales impactó en la víctima.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a Giménez en el lugar y constató que aún presentaba signos vitales. El diagnóstico inicial fue herida de arma de fuego en el lateral derecho, a la altura de una costilla, con orificio de ingreso y sin salida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

A partir de los datos aportados por vecinos, que señalaron que los presuntos autores se desplazaban en un vehículo blanco, se montó un operativo de búsqueda. Minutos después, en callejón Villanueva, a la altura de Viñedos El Mirlo y antes del barrio Valle Verde, el personal policial localizó al posible autor, un joven de 26 años, domiciliado en Perdriel, que se encontraba caminando acompañado por una mujer y un menor de edad. El sospechoso presentaba una herida en el rostro.

Durante la requisa se le secuestró un cuchillo de cocina tipo Tramontina con serrucho. Además, se realizó un rastrillaje en la zona ante la posibilidad de que se hubieran descartado otros elementos, aunque con resultado negativo.

Desde la fuerza se informó que la víctima registraba antecedentes por resistencia a un funcionario público y uso de documento falso, mientras que el presunto autor cuenta con causas previas por amenazas agravadas, robos agravados y hechos cometidos con participación de menores.

En el lugar del ataque se hallaron dos vainas servidas, aparentemente calibre 9 milímetros, y una vaina servida de escopeta calibre 12.70.

La causa quedó en manos de la fiscal de Luján de Cuyo, quien dispuso la intervención de Policía Científica en la escena, el traslado del sospechoso a una dependencia policial a su disposición y la preservación de sus manos para la realización del barrido correspondiente.

Asimismo, se ordenó el traslado de la mujer y el menor a la comisaría interviniente y se dio intervención al ETI por la situación del niño, además de la toma de testimoniales a los testigos.