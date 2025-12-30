Tragedia en las sierras: un hombre murió ahogado en una cascada de La Cumbrecita

Tenía 35 años y era de Córdoba capital. Se metió en la Cascada Grande tras un trekking. Sus amigos le hicieron RCP pero no lograron reanimarlo.

Un hombre de 35 años perdió la vida este martes en La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, luego de ahogarse en una cascada ubicada en un sector turístico de difícil acceso. El episodio ocurrió mientras realizaba un trekking junto a amigos, con quienes había viajado desde la capital cordobesa para pasar el día.

De acuerdo a la información oficial, el joven ingresó al agua en la zona conocida como Cascada Grande y no logró salir. Sus acompañantes lograron sacarlo y comenzaron de inmediato a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras daban aviso a la Policía.

A los pocos minutos, personal policial llegó al lugar y continuó con el RCP durante unos veinte minutos, aunque sin lograr reanimarlo.

Cascada no recomendada para el baño Un servicio de emergencias médicas arribó posteriormente y constató el fallecimiento. Desde la comuna señalaron que se trata de un sector señalizado, con advertencias visibles sobre el peligro que representa ingresar al agua por la profundidad, las corrientes, la baja temperatura y las rocas resbalosas.

Pablo Miranda, encargado de prensa de La Cumbrecita, explicó que la zona es recomendada como paseo, pero no para el baño. El sendero hasta la cascada presenta dificultad moderada y cartelería que alerta sobre crecidas repentinas y riesgos naturales.