Sangre en la escuela: apuñaló a su excompañero y amenazó al curso con un cuchillo

El atacante, un exalumno con problemas psiquiátricos, hirió a un joven y amenazó a otros en una escuela de El Palomar. La familia denuncia falta de acción.

Un episodio de violencia sacudió al Colegio Secundario N°17 de Ciudad Jardín, El Palomar, cuando un exalumno agredió a un compañero con un cuchillo y amenazó a otros estudiantes. La madre de la víctima denunció que el agresor tenía problemas psiquiátricos y expresó su indignación por la falta de respuesta de las autoridades.

El hecho ocurrió a fines de julio y, según relató Valeria, madre del joven herido, su hijo salvó su vida de milagro. La campera gruesa que llevaba puesta durante la ola de frío amortiguó la fuerza de las puñaladas, evitando consecuencias más graves.

El atacante había sido expulsado del mismo colegio el año anterior por problemas de conducta y, previamente, ya había protagonizado incidentes en otra escuela de la zona.

Tras el ataque, estuvo internado en el área de Psiquiatría del Hospital Posadas, aunque pocos días después le otorgaron el alta.

Terror en El Palomar “Intentó matar a mi hijo. Lo apuñaló y en un mensaje decía que quería prenderlo fuego”, relató Valeria a TN. La mujer destacó que agotó todas las instancias de alerta, desde comunicaciones con las autoridades escolares hasta la fiscalía, sin recibir medidas efectivas. “¿Esperan que mate a alguien para actuar?”, cuestionó con desesperación.