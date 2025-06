Salta: estuvo preso por una denuncia de abuso sexual y "era todo mentira"

El profesor de inglés quedó en libertad tras tener una falsa denuncia en su contra presentada a fines de 2023. Sobre la misma, pocos meses después de ser radicada, en 2024 el maestro de idiomas quedó detenido. Sin embargo, un año y varias semanas después, su causa dio un giro rotundo tras darse a conocer una pericia psicológica que no coincidía con lo relatado de la supuesta víctima.

Hace pocas semanas, Benicio Cuellar supo que las pericias que le realizaron a la falsa denunciante revelaron que no sufrió ningún tipo de ataque. Además, tomó conocimiento sobre que la misma reconoció que fue toda una acusación inventada.

Cuellar y su familia relataron vivir un año y medio dentro de una película de terror. Eliana, la hija del profesor de inglés, dialogó con el medio local Mosconi TV Color, y detalló el paso de los largos meses: "Era todo mentira, mi papá tendría que haber salido el año pasado y no 15 meses después, él tiene problemas de salud, está enfermo".

Sobre la Justicia, Eliana Cuellar sostuvo: "En febrero de 2024 lo detuvieron, el jueves y viernes fue el juicio. Un año demoró el parte psicológico en salir, determinando el perfil de la supuesta víctima, cuando ese estudio fue en marzo de 2024; mientras, se encargaron que mi padre permanezca ahí detenido, dijeron que era un monstruo".

Por último habló sobre el sobreseimiento de su padre: "¿Qué hago yo con unas disculpas? No me interesa. Solo quiero estar con mi papá, acompañarlo en este proceso. No se lo deseo a nadie".