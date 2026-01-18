Robó en la triple frontera y los padres de las víctimas lo capturaron: tenía antecedentes

Luego de que sus hijos contaran la situación, sus padres salieron a buscar al ladrón y lo detuvieron mientras usaba las pertenencias robadas.

El ladrón fue detenido por los padres de los jóvenes en la Triple Frontera.

Vecinos del distrito de Carrodilla, Luján de Cuyo, detuvieron este domingo a un ladrón luego de que el mismo robara a sus hijos a punta de pistola en la Triple Frontera. Tras la aprehensión ciudadana, el personal policial notó que el malviviente contaba con antecedentes.

El robo que desencadenó todo tuvo lugar en una parada de colectivo, ubicada sobre la calle Terrada. Allí, mientras dos jóvenes de 19 años bajaban del transporte público, fueron interceptados por un hombre de 32 años, quien con pistola en mano les robó sus mochilas, celulares, un reloj y ojotas.

Las víctimas del robo denunciaron esta situación a sus padres, quienes rápidamente salieron en búsqueda del ladrón por las calles del barrio Los Alerces. Fue en el cruce de las calles Los Abetos y Stella Massera donde dieron con el delincuente, parte de la zona conocida como la triple frontera. Notaron que el sujeto circulaba utilizando las ojotas y el reloj que acababa de robar.

image Allí, los progenitores de las víctimas detuvieron al sujeto, inmovilizándolo hasta el arribo de las autoridades.

Cuando llegaron los efectivos, se procedió con la detención del ladrón, momento en el cual se notificó que el mismo contaba con antecedentes y con un pedido de averiguación de paradero dictado en marzo de 2025.