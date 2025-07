Relatos salvajes en Almagro: intentó incendiar un edificio tras una disputa por drogas y lo demoraron

A su vez, personal del SAME se hizo presente en el lugar del incendio y debió atender a una mujer y a una menor por síntomas de inhalación de humo.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el hermano del hombre demorado detalló que e l otro hombre involucrado vende droga . “El agresor vende drogas y quiere quedarse con el edificio”, señaló. Según mencionó, su hermano prendió fuego la entrada para que el otro sujeto no entrase al edificio.

Finalmente, el sujeto acusado de vender drogas no fue detenido, ya que no encontraron estupefacientes en posesión del acusado. Por otro lado, el responsable de iniciar el fuego no cuenta con antecedentes.