Quinteros: "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina"

"El fin de semana, en la unidad judicial nos boludearon"
Elizabeth, mamá de Melisa y la abuela de Agostina Vega, hizo fuertes comentarios este sábado a la prensa y cuestionó a los efectivos de la Unidad Judicial y al ministro de Seguridad de Córdoba.
La mujer denunció en una entrevista con la señal C5N que esperan que la Justicia de Córdoba tome medidas con el personal de la Unidad Judicial de la Seccional 13 por la tardanza en la búsqueda de la nena. "Ellos el fin de semana nos boludearon", afirmó.
Contó además que los oficiales de justicia "pensaron que era una pendejita que se había ido pero ya iba a volver". Detalló también que recién el lunes llamaron a declarar al remisero cuando la denuncia se hizo en la madrugada del domingo, a pocas horas de la desaparición.
Cuestionó que, sin previo aviso a la familia, el viernes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa que hizo que los abuelos de Agostina temieran lo peor.
Según comentó, el papá de la nena es expolicía y, al enterarse de la detención de Claudio Barrelier, se acercó a la vivienda a pedir explicaciones a la nueva pareja del único detenido por la causa. Contó que la nena vivía con la mamá desde los 4 años, cuando sus padres se separaron. Y que solo algunos meses vivió con su papá, pero pidió volver con su madre.