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Habla el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros en la zona del rastrillaje.
La búsqueda de Agostina Vega ingresó este sábado en su séptimo día con un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad en barrio Ampliación Ferreyra.
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Quinteros: "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina"

Con drones, perros, buzos y más de 250 efectivos, la búsqueda de Agostina Vega se concentra en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. El ministro Quinteros dijo que no se descartan nuevos implicados u otros operativos de búsqueda.

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La búsqueda de Agostina Vega ingresó este sábado en su séptimo día con un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad en barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, donde se retomó un amplio rastrillaje luego de una noche de monitoreo y análisis de información clave para la investigación.

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Quinteros: "Estamos recolectando pruebas para el fiscal"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa este sábado por la mañana en el que señaló que se está preservando la zona de descampados en el barrio Ampliación Ferreyra.

El funcionario municipal contó que el hallazgo del Ford Ka negro permitió asegurar que "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina" y por eso está imputado. "Estamos trabajando en pistas firmes", precisó Quinteros y aseguró que no se descartan nuevos implicados u otros operativos de búsqueda.

"Tenemos determinado que Barrelier estuvo en esta zona el lunes 25 de mayo, contó.

Además, apuntó contra el único acusado por la desaparición de Agostina. "Barrelier mintió en sus declaraciones y lo pudimos constatar con las pruebas que fuimos recolectando", aseguró.

Por último, el ministro aseguró que no se descartan nuevos implicados en el caso y, sin dar precisiones, dio a entender que simultáneamente al barrio Ampliación Ferreyra, se están llevando adelante otros operativos de búsqueda para dar con la nena de 14 años.

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"El fin de semana, en la unidad judicial nos boludearon"

Elizabeth, mamá de Melisa y la abuela de Agostina Vega, hizo fuertes comentarios este sábado a la prensa y cuestionó a los efectivos de la Unidad Judicial y al ministro de Seguridad de Córdoba.

La mujer denunció en una entrevista con la señal C5N que esperan que la Justicia de Córdoba tome medidas con el personal de la Unidad Judicial de la Seccional 13 por la tardanza en la búsqueda de la nena. "Ellos el fin de semana nos boludearon", afirmó.

Contó además que los oficiales de justicia "pensaron que era una pendejita que se había ido pero ya iba a volver". Detalló también que recién el lunes llamaron a declarar al remisero cuando la denuncia se hizo en la madrugada del domingo, a pocas horas de la desaparición.

Cuestionó que, sin previo aviso a la familia, el viernes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa que hizo que los abuelos de Agostina temieran lo peor.

Según comentó, el papá de la nena es expolicía y, al enterarse de la detención de Claudio Barrelier, se acercó a la vivienda a pedir explicaciones a la nueva pareja del único detenido por la causa. Contó que la nena vivía con la mamá desde los 4 años, cuando sus padres se separaron. Y que solo algunos meses vivió con su papá, pero pidió volver con su madre.

El ministro Quinteros dijo que no se descartan nuevos implicados u otros operativos de búsqueda.

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La búsqueda se concentra en un único lugar

Los efectivos abocados a la búsqueda de Agostina Vega se concentran en un punto del descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Trascendidos señalan que un testigo que habría visto a Bardellier en la zona y habría aportado datos que giraron el rastrillaje hacia un punto donde se concentra por estas horas el operativo policial.

La subdirectora de la Policía de Córdoba solicitó a los medios que realiza la cobertura que se alejen del lugar cercado, mientras continúa la búsqueda con efectivos a caballo y con asistencia de perros rastreadores.

La búsqueda de Agostina se concentra en un único punto

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Operativos de rastrillaje

El operativo se desarrolla sobre una extensa superficie de más de 240 hectáreas, integrada por un descampado con lagunas y sectores de difícil acceso. Participan unos 250 efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR, caballería y equipos especializados en búsqueda de personas.

Uno de los principales ejes de la pesquisa sigue siendo el recorrido de un Ford Ka oscuro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir un trayecto que conecta la vivienda de barrio Cofico donde fue vista por última vez la adolescente con el sector donde hoy se concentran los operativos, una distancia de alrededor de 17 kilómetros.

A la vez, los investigadores trabajan con información obtenida de antenas de telefonía que ubicaron al sospechoso en esa zona del sur de la ciudad días después de la desaparición.

La búsqueda de Agostina Vega

Para reforzar las tareas fueron incorporados drones de última generación, un helicóptero policial, perros rastreadores y buzos especializados que inspeccionan espejos de agua en busca de cualquier elemento de interés para la causa.

Mientras continúan los allanamientos y el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para intentar determinar qué ocurrió con Agostina Vega tras ingresar a la vivienda de Barrelier la noche del pasado sábado.

Sin embargo, la búsqueda desesperada en la mañana de este sábado se centra en la zona descampada de Ampliación Ferreyra cuyo rastrillaje comenzó el viernes y continúa en esta jornada.

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