Quinteros: "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina"

Live Blog Post

Quinteros: "Estamos recolectando pruebas para el fiscal"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa este sábado por la mañana en el que señaló que se está preservando la zona de descampados en el barrio Ampliación Ferreyra.

El funcionario municipal contó que el hallazgo del Ford Ka negro permitió asegurar que "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina" y por eso está imputado. "Estamos trabajando en pistas firmes", precisó Quinteros y aseguró que no se descartan nuevos implicados u otros operativos de búsqueda.

"Tenemos determinado que Barrelier estuvo en esta zona el lunes 25 de mayo, contó.

Además, apuntó contra el único acusado por la desaparición de Agostina. "Barrelier mintió en sus declaraciones y lo pudimos constatar con las pruebas que fuimos recolectando", aseguró.

Por último, el ministro aseguró que no se descartan nuevos implicados en el caso y, sin dar precisiones, dio a entender que simultáneamente al barrio Ampliación Ferreyra, se están llevando adelante otros operativos de búsqueda para dar con la nena de 14 años.