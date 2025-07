"Pudo haber matado a una mujer y su nieta": un auto robado chocó contra una casa y se fugó el conductor

Por disposición del fiscal De la Fountaine, se procedió al secuestro del vehículo y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Además, intervino personal de Policía Científica , que realizó los peritajes en el lugar. Hasta el momento, no fue identificado el conductor del auto.

Habló el dueño de casa: "Lo que ha pasado no tiene mucha lógica”

El dueño de la casa que terminó con el portón de entrada destrozado a raíz del impacto, Jorge, habló con MDZ y comentó que “cuando salgo de mi casa me encuentro con este auto arriba de mi vereda, con la reja y todos los elementos de contención y seguridad destruidos. Felizmente no se accidentó una señora con su nieta que venían caminando por la vereda, podría haberlas matado”.

choque martinez de rozas emilio civit auto robado (6).JPG El vehículo rompió el portón en la entrada de la propiedad ubicada sobre Martínez de Rozas. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El hombre agregó que “el impacto fue tan fuerte que arrancó el poste de Edemsa y lo metió adentro de la acequia. Con semejante accidente yo no entiendo cómo hizo para salir corriendo. Evidentemente, estos autos tienen buena seguridad.”

Finalmente, Jorge sostuvo que “según lo que dicen, el auto era robado. Y ahora yo tengo que resolver lo del portón de manera urgente, porque me quedó la casa desprotegida”. Y agregó: “Que un auto salte la acequia, no choque a nadie y termine estrellado contra mi casa es increíble, lo que ha pasado no tiene mucha lógica”.