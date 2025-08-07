Parque Patricios: se incendió el primer piso de un edificio y se llevó a cabo un intenso operativo

El incendio comenzó a primera hora de la mañana en un sector del living comedor de un departamento del barrio porteño de Parque Patricios.

En el lugar, trabajó el personal del SAME para asistir a los damnificados.

Un incendio se desató este jueves a las 6:30 de la mañana en un edificio residencial del barrio porteño de Parque Patricios, por el cual una familia tuvo que ser asistida.

El foco del fuego se localizó en el primer piso del inmueble ubicado en la intersección de las calles General Urquiza y Garro del barrio, donde reside una familia que logró contener las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el incendio se originó en el interior del living comedor, específicamente en un sillón. La superficie afectada fue de aproximadamente un metro de ancho por un metro de largo y un metro de alto.

Mirá el video del operativo ejecutado por el incendio Incendio en Parque Patricios En el momento del incidente, se encontraban en el lugar integrantes de una familia, quienes actuaron de forma inmediata y lograron extinguir las llamas utilizando baldes con agua. Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas afectadas por inhalación de humo, según confirmaron fuentes del operativo.