"No queremos que pase lo mismo que Loan", el desesperado pedido de los papás de Lian Gael Flores en una nueva marcha

A más de cuatro meses de la desaparición de Lian Gael Flores - la familia del menor que fue visto por última vez en la zona de Ballesteros Sud, en Córdoba-, llevó a cabo una marcha en los Tribunales provinciales de Villa María. Los padres del menor pidieron por favor "que no pase lo mismo que con Loan ".

El miércoles, los padres del menor desaparecido pidieron que la investigación avance para poder encontrar a su hijo. “Queremos saber dónde está mi hijo, que aparezca. No nos dan respuesta, pasaron cuatro meses, estamos desesperados”, manifestó el padre de Lian, Elías Flores, en diálogo con los medios.

Y agregó: “Ingresaron dos vehículos y la Justicia no puede sacar un solo dato. Nos llama la atención”. Sobre los avances en la investigación, Elías indicó: “Nos dicen que trabajan en varias líneas de investigación”.

Por otro lado, el padre de Lian reveló que la primera vez que vio a Virginia Carmona, la fiscal federal de Bell Ville. Elías detalló que la fiscal le dijo que si no decía la verdad lo iban a someter a un detector de mentiras.

“No queremos que pase lo mismo que Loan”, sentenció Elías Flores. Y concluyó: “No nos vamos a callar, no nos vamos a rendir”. Cabe destacar que el último pedido realizado por la defensa de los padres de Loan es que incorporarán a dos expertos en inteligencia artificial, sin embargo, hasta el momento, no hubo novedades.