"No me la den en pedazos": el desgarrador pedido de la madre de la joven descuartizada en Córdoba

En las últimas horas, la madre de la víctima rompió el silencio y expresó su dolor. “No me la den en pedazos o cuotas, necesito velar a mi hija”, pidió Graciela Paredes, en diálogo con Arriba Córdoba. A su vez, la mujer reveló que hacía un mes que no veía a su hija y negó que vendiese droga. “Era buena, no era una chica mala para que le hagan esto”, indicó.

Por otro lado, Graciela confirmó que su hija tenía serios problemas con la droga. “Era enferma de la droga, he ido a pedir ayuda y jamás me ayudaron y hoy llegamos a esto”, lamentó.

Por último, la madre de la víctima pidió justicia por su hija. “Para mi hija quiero justicia y los que no han hecho pero saben de algo necesito que me ayuden y no tengan miedo”, reclamó. Y concluyó: “No tengo palabras, no sé qué hablar ni qué decir. Necesito a mi hija y que hagan todo lo que tienen que hacer”.