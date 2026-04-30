"Me recordó a mi padre alcohólico": el duro testimonio del psicólogo Díaz sobre Diego Maradona

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Declara el psicólogo Díaz

En primer lugar, Carlos Díaz mencionó que conoció a Diego Maradona 29 días antes de su muerte. “La primera imagen que vi me impactó porque me recordó a mi padre alcohólico. Me recibió sentado en el sillón y bebiendo una copa de vino”, recordó.

Según relató, Diego tenía “un verdadero deseo de cambio”. Por lo tanto, Díaz le explicó que lo que funcionaba para un perfil como el del exfutbolista era alcohol 0.

El 12 de noviembre Díaz fue a visitarlo a la casa de Tigre: “Lo fui a ver con Agustina Cosachov. Lo vi bárbaro. Maradona estaba excepcional. Sólido, lúcido, conectado y con ganas de estar bien”.

Sin embargo, seis días después la situación fue completamente diferente. “Cuando voy, al mediodía, quise abrir la puerta para verlo y me gritan ‘no es el momento’”, continuó. “Yo ahí le mando un audio a Agustina Cosachov y le digo que es ‘un monstruo mal’. Pero me refería a lo anímico, no a lo físico. Era propio del trastorno bipolar. No lo llegué a ve”, aclaró sobre uno de los audios que se reprodujo durante el juicio.

“El 18 de noviembre fue un día bisagra porque Maradona echó a todos de la casa”, reveló.

Por otro lado, aseguró que nunca cobró nada: “Yo quería ayudar a Diego. Cuando me llamaron dije sí sin cobrar un mango”. A su vez, sostuvo que la familia también lo quería ayuda, a pesar de sus diferencias. “Todos queríamos lo mejor para Maradona. La familia a pesar de tener disputas también”, manifestó Díaz.