"Me cansé de suplicar", se filtró la carta completa de la mujer que asesinó a su hijo en Florencio Varela

La carta que se viralizó a través de las redes sociales estaba firmada por Lator y estaba dirigida a su pareja. “Era débil, dirán…. No, solo me cansé de luchar contra molinos de viento ”, comienza el escrito. Y continua: “ De suplicar amor, comprensión, un abrazo, alguna frase ”.

carta Florencio Varela Crimen.jpg La carta escrita por la autora del crimen. Vía Szeta - X

“Me equivoqué muchas veces, pero jamás creí que sería con vos. Porque todo estaba bien”, se lee en la carta que escribió la mujer previo a la tragedia. A su vez, en el escrito, Lator le recriminó a su pareja el poco tiempo que pasaba con su hijo. “Lamento que no supiste disfrutar a Esteban, que no hablaras con él”, añadió.