La ofensiva contra el abigeato avanzó sobre puntos de distribución y venta con ocho allanamientos simultáneos

Una serie de allanamientos simultáneos se desarrollaron durante la mañana en la zona Ugarteche en el departamento de Luján de Cuyo , en el marco de una ofensiva que busca desarticular circuitos vinculados al abigeato , la faena clandestina y la posterior comercialización de productos cárnicos de origen ilegal.

En total se realizaron ocho procedimientos coordinados, incluido uno en la zona de El Carrizal, como parte de un trabajo conjunto entre Fiscalía , la Policía de Mendoza , la Dirección de Ganadería , la Dirección de Fauna , áreas de Bromatología y otros organismos de control.

Las medidas apuntaron a avanzar sobre uno de los eslabones más sensibles de esta actividad delictiva: los puntos de distribución y venta donde los productos provenientes de la faena clandestina ingresan al circuito comercial y, eventualmente, al consumo de la población.

En total fueron ocho los allanamientos que se realizaron para combatir el abigeato, la faena clandestina, y el transporte y comercialización de productos provenientes de la faena que desembocan en distintos puntos de comercialización.

La investigación se inició a partir de denuncias , tareas de inteligencia y trabajos de campo que permitieron identificar distintos lugares presuntamente vinculados al almacenamiento , transporte y comercialización de productos cárnicos sin los controles sanitarios exigidos.

Durante el operativo explicaron que en muchos casos estos puntos funcionan ocultos detrás de otras actividades comerciales, dificultando su detección.

Ademas, indicaron que hasta los momentos en varios de los lugares inspeccionados se detectaron irregularidades relacionadas con la falta de trazabilidad de los productos, uno de los principales indicadores utilizados para identificar mercadería proveniente de la faena clandestina.

Más de 35 toneladas de carne secuestradas este año

Los allanamientos forman parte de un plan integral que se viene desarrollando desde hace meses para combatir el abigeato y proteger tanto a los productores ganaderos como a los consumidores.

la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), realizó un seguimiento en tiempo real a traves del uso de drones, que permitieron tener una visión mas amplica de la zona Milagros Lostes - MDZ

De acuerdo con datos aportados, durante lo que va del año ya se secuestraron más de 35 toneladas de carne y se recuperaron alrededor de 9.000 animales en distintos procedimientos realizados en la provincia.

Las tareas son llevadas adelante de manera articulada por la Policía Rural, Policía de Investigaciones, Policía de Mendoza y la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), que utiliza drones para detectar movimientos sospechosos, corrales clandestinos y posibles lugares de acopio.

Proteger a los productores y evitar riesgos sanitarios

Con respecto al plan, remarcaron que el objetivo principal es atacar toda la cadena delictiva, desde el robo de animales hasta la venta de productos obtenidos mediante faena clandestina.

Además del perjuicio económico que sufren los productores ganaderos, las autoridades advirtieron sobre los riesgos sanitarios que implica la comercialización de carne sin controles ni certificaciones oficiales.

Por ese motivo, los procedimientos realizados este martes buscaron avanzar sobre los puntos de comercialización, considerados uno de los sectores más críticos del circuito ilegal debido a que representan el último paso antes de que los productos lleguen a los consumidores.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco del plan integral que las autoridades desarrollan para combatir el abigeato y la faena clandestina en distintos puntos de Mendoza.

Continuación de un procedimiento anterior

Los allanamientos realizados este martes forman parte de una investigación más amplia que las autoridades vienen desarrollando desde hace varias semanas en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió recientemente en Maipú, donde la Policía logró esclarecer en pocas horas un caso de abigeato tras la denuncia por el robo de dos caballos en una zona rural de Isla Grande.

Allanamientos realizados por efectivos policiales en Maipú.

La investigación se inició luego de que el propietario de un establecimiento advirtiera que desconocidos habían ingresado al predio y sustraído los animales. A partir de ese momento se desplegó un importante operativo conjunto que involucró a efectivos de la Subcomisaría Lara, Policía Rural, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), Canes, Policía Científica, personal municipal y agentes de la Dirección Provincial de Ganadería.

Durante las primeras tareas investigativas, los efectivos localizaron restos vinculados a los animales sustraídos y obtuvieron registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar movimientos sospechosos en la zona durante la madrugada del hecho.

El procedimiento inicio tras un llamado en el que un hombre denunció el robo de dos caballos.

La pesquisa también incorporó el análisis de huellas de neumáticos y otros rastros hallados en el lugar donde fueron encontrados los animales faenados. A ello se sumó el trabajo de los perros de rastreo y el apoyo de drones policiales, herramientas que permitieron reconstruir los movimientos realizados por el autor y delimitar el área de búsqueda.

Con toda esa información, los investigadores lograron identificar un puesto rural ubicado a escasa distancia de la escena. A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento que permitió avanzar significativamente en la causa.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 13 equinos, siete vacas, diez cabras, diez ovejas, siete cerdos adultos y diez lechones, además de cortes de carne almacenados en freezers, herramientas utilizadas para la faena, bozales, riendas, teléfonos celulares y vehículos considerados de interés para la investigación.

Cortes de carne hallados dentro de un frezzer en medio del procedimiento.

Asimismo, los efectivos detectaron manchas hemáticas en uno de los rodados secuestrados y hallaron elementos que presentaban compatibilidad con rastros encontrados durante las tareas periciales. Como resultado del operativo, una persona quedó detenida.

Las muestras de carne secuestradas fueron remitidas a laboratorios de la Dirección Provincial de Ganadería para determinar su origen y verificar si provenían de animales sustraídos ilegalmente.

Aquel procedimiento permitió detectar posibles conexiones con otros hechos similares y profundizar las pesquisas sobre los circuitos utilizados para el almacenamiento, transporte y comercialización de productos provenientes de la faena clandestina.

En total se recuperaron trece equinos, siete vacas, diez cabras, diez ovejas, siete cerdos adultos y diez lechones

Precisamente, los ocho allanamientos realizados este martes en Ugarteche y El Carrizal y otras zonas, representan una continuidad de ese trabajo investigativo. Las autoridades consideran que para combatir este tipo de delitos no basta con recuperar animales robados o detener a los autores materiales, sino que también resulta fundamental avanzar sobre los puntos de distribución y venta que permiten sostener económicamente estas maniobras ilegales.

Por ese motivo, las medidas ejecutadas durante la jornada estuvieron orientadas a desarticular los últimos eslabones de la cadena delictiva y evitar que productos sin controles sanitarios ni trazabilidad lleguen a los consumidores.