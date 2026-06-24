Juicio por Loan Peña: este miercoles se reinicia el proceso que busca justicia por el niño desaparecido

Se leyó la acusación a los principales imputados

"Se acreditó que el día 13 de junio de 2024, Loan Peña llegó al campo junto con su padre José María Peña, quien decidió, sin previo aviso, llevar a su hijo a almorzar a la casa de su abuela. Salieron a caballo de su domicilio a las 9 horas aproximadamente. En el lugar ya se encontraba Catalina Peña y al poco tiempo llegaron Antonio Benítez con su hijo. Con posterioridad llegaron Carlos Pérez y María Victoria Caillava alrededor de las 12 en su camioneta Ford Ranger, y finalmente, Daniel Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", relató la Justicia sobre cómo fue el escenario previo a la desaparición del menor.

Y sumaron que "la cronología de los hechos permite cuadrar que la sustracción de Loan ocurrió luego del almuerzo, registrado por una fotografía a las 13.53 horas. Caminando a una zona de monte con personas mayores de edad. Avisando de la desaparición a las 15.36".

Así se determinó el delito de "sustracción y ocultamiento".

Se acusó a "Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que Jose Peña y la abuela de Loan se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con Carlos Pérez y María Caillava, apartaron de la custodia de su padre al menor, usando la excusa de ir a buscar naranjas".

Una vez en el naranjal, se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado. Usando para eso el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, donde encontraron datos oloríficos", y "También se acreditó que para la sustracción se contó con la evasión del comisario Maciel".