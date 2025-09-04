Insólito: hallaron un invernadero subterráneo de marihuana y un impresionante arsenal

Durante los procedimientos, la Policía incautó 32 armas de fuego, municiones, fundas de armamentos, accesorios militares y más de 300 neumáticos.

Un insólito hallazgo tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde, durante varios allanamientos, la Policía encontró un invernadero subterráneo de marihuana, un arsenal y 300 cubiertas robadas. Como consecuencia, cinco personas fueron detenidas.

Mirá lo que hallaron durante los allanamientos en Córdoba Hallaron un invernadero subterráneo de marihuana

Los procedimientos fueron coordinados por la Dirección General de Investigaciones Criminales. Dicho operativo permitió desbaratar una organización delictiva que operaba en varios barrios de Córdoba.

Durante los procedimientos realizados en Villa El Bordo, Villa Siburu y Argüello, los efectivos incautaron 32 armas de fuego, entre ellas una ametralladora FMK3, municiones de distintos calibres, celulares, fundas de armamentos, accesorios militares y más de 300 neumáticos. Además, hallaron una carga propulsora de proyectil de mortero.

Por otro lado, en Unquillo los agentes descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana. Según trascendió, las plantas eran cultivadas y luego comercializadas por los integrantes de la organización.