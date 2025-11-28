Imputaron a siete personas por difundir una noticia falsa sobre la muerte de un periodista

La Fiscalía de Cibercrimen de Córdoba imputó a siete personas por difundir fake news sobre la muerte de un periodista en redes sentando un precedente legal.

La Justicia de la provincia de Córdoba sentó un precedente al imputar a siete personas por difundir la fake news(noticia falsa) de la supuesta muerte de un periodista por redes sociales. Los acusados deberán responder por el delito de “amenazas calificadas agravadas por anonimato”, una figura que contempla penas de hasta seis años de prisión

Daniel Rodolfo Potenza, conocido popularmente como “La Vaca” Potenza, es periodista y panelista del programa "El Show del Lagarto" por la pantalla de Canal El Doce. La medida, confirmada por la Fiscalía de Cibercrimen a cargo de Franco Pilnik, constituye un precedente relevante contra la desinformación deliberada.

daniel potenza La noticia falsa circuló el 19 de enero de 2024, cuando perfiles falsos replicaron que el comunicador había sufrido una descompensación tras una intervención televisiva y que había muerto en una clínica privada. El contenido, completamente inventado, provocó angustia inmediata tanto en la familia del periodista como en su entorno laboral.

Tras la denuncia presentada por Potenza, quien acumula más de cuatro décadas de trayectoria en Córdoba, la Justicia inició un trabajo de rastreo que especialistas calificaron como “artesanal y minucioso”. Con herramientas tecnológicas avanzadas se identificaron usuarios, direcciones IP y la URL original desde donde se había lanzado la publicación. También se comprobó que los responsables habían simulado la identidad visual de Canal El Doce y de dos radios cordobesas para darle mayor credibilidad al engaño.

fake news Un precedente contra las fake news Para el abogado querellante Carlos Nayi, este avance “sienta un precedente sumamente importante”, ya que durante años la Justicia penal mostró reticencias a intervenir en episodios similares por falta de tipificación explícita. El fiscal Pilnik entendió que la fabricación de una noticia falsa que genera conmoción constituye un daño grave que debe ser alcanzado por la ley.