Impactante filmación: una mujer fue atropellada por un colectivo en la Avenida Corrientes

Una mujer fue atropellada por un colectivo de la Línea 76 mientras cruzaba por la senda peatonal en la intersección de las avenidas Corrientes y Forest, en Chacarita.

Se constató que la mujer presentaba politraumatismos, pero se encuentra fuera de peligro.

Un dramático episodio se registró en el barrio porteño de Chacarita cuando un colectivo de la Línea 76 atropelló a una mujer que cruzaba por la senda peatonal sobre Avenida Corrientes. Todo el incidente fue captado por una cámara ubicada en la parte frontal del vehículo, cuyas imágenes revelaron tanto el momento del impacto como la reacción del chofer.

Así fue el momento del impacto en la Avenida Corrientes Accidente En Chacarita El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre en la esquina de Corrientes y Forest, cuando la mujer avanzaba a pie por la senda peatonal y fue embestida por el interno 1330 de la línea, que se dirigía hacia la estación Federico Lacroze. Las imágenes muestran que, instantes antes de la colisión, el conductor habría desviado su atención hacia una planilla o el espejo retrovisor.

Tras el fuerte impacto, se escucha al chofer descender del colectivo desesperado, gritando: “¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia”, mientras se dirigía hacia la víctima, que quedó tendida en el pavimento. Pasajeros y transeúntes también descendieron rápidamente del vehículo para brindar asistencia inmediata.

Minutos después llegó personal del SAME, que trasladó a la mujer al Hospital Pirovano. Allí se constató que presentaba politraumatismos, pero se encuentra fuera de peligro.