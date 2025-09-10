Horror en Entre Ríos: una menor de 14 años asesinó a puñaladas a una vecina

La víctima fatal fue identificada como Jésica Noemí Bravo (26). Según trascendió, ya existían antecedentes de peleas entre ambas familias.

El hecho ocurrió en el barrio Llamarada, en la ciudad de Concordia.

Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en la provincia de Entre Ríos, donde una menor de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina de 26 años. Según trascendió, ya existían antecedentes de peleas entre ambas familias.

El hecho trágico episodio ocurrió el martes por la tarde, en el barrio Llamarada, en la ciudad de Concordia. Allí, las familias Priette y Sampietro comenzaron a discutir en plena vía pública.

La situación se fue volviendo cada vez más violenta. En un momento, la joven de 14, sacó un cuchillo y apuñaló en el pecho a su vecina. Inmediatamente, la mujer de 26 años, identificada como Jésica Noemí Bravo, fue trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat. Sin embargo, los médicos confirmaron que no presentaba signos vitales. Por su parte, la atacante quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

Antecedentes entre las familias “Ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía”, indicó el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli.

Entre Ríos apuñaló a su vecina X