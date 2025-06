Homicidio de Thiago Correa: en el último adiós, habló el papá sobre el accionar del policía

En el velatorio del menor baleado, su papá, Fabián Correa habló con Radio Splendid sobre todo el suceso que terminó con la vida de su hijo. Fabián detalló que estaban esperando el colectivo para volver del club a su casa cuando escucharon los disparos: "Lo bajo a Thiago y se escuchan los tiros. Fue ahí nomás. No entiendo nada".

En este sentido, habló sobre los once disparos que Facundo Aguilar efectuó sobre los delincuentes: "No es justo que un nene termine así. No puede ser que alguien dispare así, hacia abajo, donde hay gente".