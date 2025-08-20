Hallaron sin vida a dos hermanas y sospechan de una intoxicación por monóxido

Las hermanas fueron encontradas por una familiar en su vivienda del complejo Fonavi en Rosario. Creen que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

Dos hermanas de 72 años fueron halladas muertas este miércoles por la tarde en su domicilio del complejo Fonavi, en la zona sur de Rosario. Al inicio, las autoridades no descartaron un hecho violento, pero las pericias médicas indicaron que la causa del deceso estaría vinculada a la inhalación de monóxido de carbono.

Las víctimas, identificadas como María del Carmen y Aída Josefina Dabat, fueron encontradas en distintos ambientes del hogar: una en el baño y la otra en un dormitorio.

La hija de una de ellas ingresó al departamento al no recibir respuesta de su madre, y al ver la escena dio aviso inmediato a la Policía.

La muerte de las hermanas En el lugar se observó desorden y las fallecidas presentaban manchas similares a hematomas, lo que en un principio despertó sospechas de homicidio. Sin embargo, los forenses determinaron que llevaban aproximadamente 36 horas muertas y que esas marcas serían producto del tiempo transcurrido.

Además, no se constató la falta de dinero ni de objetos de valor. Los investigadores advirtieron que una hornalla estaba encendida, las ventanas permanecían cerradas y el calefón apagado. Ante esta situación, el fiscal Walter Jurado, de la unidad de Homicidios Culposos, ordenó que los cuerpos fueran trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia correspondiente.