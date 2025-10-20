Fuerte accidente en la ruta 143: murió una mujer y una niña está grave

Una mujer de 65 años murió tras protagonizar un vuelco en la ruta nacional 143. Además, otras dos mujeres y una nena de 7 años resultaron heridas.

Un accidente vial en la ruta nacional 143 terminó con una camioneta volcada y la muerte de una mujer de 65 años. Además, quienes viajaban con la víctima, dos mujeres mayores de edad y una menor, resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

A la altura del kilómetro Nº 333 de la ruta nacional, a pocos kilómetros del paraje Cochicó dentro de los límites de General Alvear, se registró el siniestro pasadas las 11.30 de este lunes.

Las consecuencias del accidente La reconstrucción policial sostiene que la víctima fatal viajaba como acompañante de una mujer de 39 años, junto a otra mujer, de 86 años, y a una niña de 7 años. Todas las personas que se encontraban dentro de la camioneta terminaron con distintas heridas tras el vuelco.

Concretamente, la conductora del rodado sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo; la octogenaria sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo; y la niña fue diagnosticada con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalo craneal grave.