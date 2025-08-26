Escándalo: pusieron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su docente robando

Ocurrió en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. Alumnas filmaron a la docente que sustraía dinero de sus bolsos y la denunciaron ante la Justicia.

La docente fue grabada por estudiantes en una cámara oculta que colocaron en el aula porque sospechaban de reiterados robos de dinero en el aula.

Una insólita situación salió a la luz en un profesorado de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos: una docente fue filmada por una cámara de seguridad que colocaron las alumnas que sospechaban por el robo de sus pertenencias dentro del aula. El video, registrado con un celular oculto por las estudiantes, se viralizó y derivó en una denuncia judicial.

El episodio ocurrió el jueves pasado en el profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”. Dos alumnas de quinto año, cansadas de notar faltantes de dinero en sus bolsos desde hacía meses, decidieron colocar un teléfono grabando en el aula para descubrir al responsable.

“Cuando revisaron las imágenes, comprobaron que la profesora que dictaba la clase era la persona que les revisaba las carteras”, relató Martín Tello, jefe de Policía de Victoria, en diálogo con Telefe Rosario. Tras confirmar el robo, las jóvenes radicaron la denuncia esa misma noche.

El video de la docente expuesta por la cámara de seguridad Una docente fue filmada por una cámara de seguridad que colocaron las alumnas que sospechaban por el robo. Una insólita situación salió a la luz en un profesorado de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos: una docente fue filmada por una cámara de seguridad que colocaron las alumnas que sospechaban por el robo de sus pertenencias dentro del aula. Según explicaron las jóvenes, los faltantes se registraban desde hace varios meses. Ante la sospecha, colocaron un celular oculto grabando sus pertenencias y descubrieron que la docente que impartía clases era quien revisaba sus bolsos durante los recreos.

Martín Tello, jefe de Policía de Victoria, detalló que la mujer aprovechaba los momentos en que quedaban pocos alumnos en el aula, enviando a algunos a Secretaría con excusas, para quedarse sola y sustraer dinero. Tras analizar la grabación, las estudiantes denunciaron los hechos esa misma noche.