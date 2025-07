Emotivo reencuentro de Pablo Ghisoni con su hijo y exsuegros tras la falsa denuncia de abuso

Cómo se produjo la falsa denuncia

La denuncia contra Pablo Ghisoni se originó en el marco de una conflictiva separación ocurrida en 2009. En 2012, la justicia otorgó la tenencia de los tres hijos al padre, pero en 2016 se reactivó el conflicto cuando Vázquez obtuvo un régimen de visitas.

Fue entonces, según Ghisoni, cuando comenzó la manipulación de uno de los hijos para acusarlo de malos tratos. La situación derivó luego en una denuncia de abuso sexual que lo mantuvo tras las rejas durante tres años, hasta su absolución definitiva en 2023.

La verdad comenzó a salir a la luz cuando Tomás, ya mayor de edad, se animó a compartir su historia en redes sociales. “Entendí todo cuando me fui a vivir solo, a los 19. Recién ahí pude reconstruir el vínculo con mi familia. Fue un proceso largo y doloroso”, explicó.

abuso sexual falsa denuncia trama familiar Dos de sus hijos lo habían denunciado por abuso sexual. Pablo Ghisoni - Facebook

Actualmente, los hermanos mayores están preocupados por el más pequeño, que sigue viviendo con su madre. “Tiene solo 15 años. Yo recién ahora, a mis 22, comprendo todo. Imaginate lo que es crecer así desde los seis”, advirtió Tomás quien pasó el sábado con sus abuelos maternos a los cuales no veía desde que se suscitó la denuncia.

"Sigo con la permetral"

"Tengo temor por este hijo menor, porque es una persona enferma que se siente acorralada", expresó Ghisoni este sábado. Cabe recordar que Andrea Vázquez se desempeña actualmente como subdirectora de Acceso a la Justicia en la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del Municipio de La Matanza.

"Para la Justicia de familia no tengo sentencia firme, por lo cual no me sacan las medidas restrictivas como el perímetro que me puso la jueza y tengo suspendida la responsabilidad parental, por lo cual yo no puedo peticionar nada por mi hijo", aseguró el médico.

Andrea Vázquez, la madre del joven que mintió sobre su abuso Andrea Vázquez, la exposa de Pablo Ghisoni, fue denunciada por falso testimonio agravado por un fiscal. Archivo MDZ

"Estoy a la merced de la disponibilidad de la asesora de minorías y de la jueza. Tampoco pude trabajar por los escraches que me hacían. Iban los días que yo estaba atendiendo y entraban las pacientes mías con panfletos que decían que soy pedófilo. Y yo con el perímetro y por eso le pedía a la Policía que la desalojaran de la clínica porque estaba a menos de 500 metros", relató.

En las últimas horas, se conoció que el fiscal Jorge Ariel Bettini Sansoni de Lomas de Zamora denunció por “asociación ilícita” a Vázquez por la “posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”.

Para Bettini, detrás de la falsa acusación contra Pablo Ghisoni hubo un conjunto de personas, agrupaciones y peritos pagados que fueron funcionales y permitieron el avance de la causa.