Detenidos, narcomenudeo frustrado y vehículos recuperados: el resultado de varias intervenciones en el Gran Mendoza

Efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) protagonizaron distintas intervenciones en las varios departamento del Gran Mendoza . Como resultado, se recuperaron vehículos robados, se secuestraron armas de fuego y drogas, y se detuvo a varios delincuentes.

Los patrullajes preventivos se aplicaron en distintas partes de los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Guaymallén.

El personal de la UAP interceptó a un joven de 16 años entre las calles Colombia y Rodríguez. El menor se había dado a la fuga tras robar una motocicleta marca Kellear. En plena persecución perdió el control del rodado y cayó al pavimento, donde fue aprehendido.

Tras cachearlo, se notificó que el joven llevaba un cuchillo, unas tijeras y un destornillador.

Horas después, en el departamento de Guaymallén, un hombre de 35 años fue aprehendido luego de darse a la fuga al robar un medidor de gas que terminó arrojando durante la huida. La detención se dio en el cruce de las calles Roca y Avellaneda.

Finalmente, entre las calles guaymallinas de Brasil y Virgen de las Nieves, un motociclista intentó evadir un control policial al ser hallado circulando sin casco. Luego de una breve persecución, el sujeto fue perdió el control y siguió escapando a pie por el barrio Lihué. Tras secuestrarse el rodado se constató que el mismo pedido de captura.

Varios detenidos con armas de fuego

En los departamentos de Guaymallén y Las Heras se intervino en dos casos de sujetos con armas de fuego en la vía pública.

El primero de estos tuvo lugar en el cruce de las calles Balbín y Monseñor Verdaguer, en Las Heras. Donde un hombre, de 38 años, fue detenido luego de que vecinos alertaran sobre disparos en la zona. Tras la detención se encontró que el sujeto llevaba consigo una pistola calibre 9 mm marca Bersa, lista para ser usada.

Luego, en el interior del barrio Jardines de Avellaneda, Guaymallén, los efectivos de la UAP intervinieron en una discusión familiar en donde un hombre de 52 años portaba un revólver calibre 38 con dos municiones en su interior.

Narcomenudeo y vehículos recuperados en Godoy Cruz

Se detuvo a un joven de 19 años en la calle Chamical tras una breve persecución, iniciada por su actitud sospechosa y posterior intento de fuga al notar la presencia policial. Se le incautó un morral que contenía múltiples envoltorios de marihuana y cocaína, dos cigarrillos artesanales y $329.000 en efectivo.

En otro operativo preventivo separado en calle Olavarría, fue aprehendido un hombre de 21 años que intentó descartar una mochila al ver a los efectivos. Dentro de la misma se hallaron una llave cruz y un chaleco. Se constató que el vehículo Suzuki Fun en el que se encontraba tenía la cerradura y el tambor de arranque forzados, además de la falta de tornillos en una de sus ruedas.

Finalmente, en el barrio Parque Sur, la policía recuperó un automóvil Volkswagen Gol que figuraba con un pedido de secuestro por hurto.

Más vehículos recuperados en Luján y Ciudad

Otras dos recuperaciones de dos automoviles en los departamentos de Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo.

En este último, los policías localizaron un Volkswagen Passat en aparente estado de abandono. Al que luego se constató que tenía pedido de captura tras ser robado.

Luego, en la intersección capitalina de las calles O’Brien y Ciudad de Viedma, se secuestró otro automóvil con pedido de secuestro por hurto agravado. El rodado hallado fue un Nissan Versa.