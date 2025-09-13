Desbarataron dos kioscos de drogas en Godoy Cruz: tres detenidos
En una serie de operativos de la Dirección General de Investigaciones secuestraron drogas, dinero, teléfonos, detuvieron a tres personas y secuestraron vehículos robados. El video aéreo del operativo.
En una serie de allanamientos realizados en Godoy Cruz, la Policía desbarató dos kioscos de drogas. Tres personas fueron detenidas y se secuestraron drogas, dinero y teléfonos celulares vinculados a la comercialización. Los operativos incluyeron además el hallazgo de vehículos con pedidos de secuestro activos.
El operativo fue implementado a través de la Dirección General de Investigaciones y con el apoyo de la Unidad de Vehículos No Tripulados (VANT), quienes pusieron a disposición dos drones, que resultaron claves. Los allanamientos fueron ordenados por la Unidad Fiscal Mendoza.
El procedimiento principal tuvo lugar en calle Figueroa Alcorta, donde fueron detenidos dos hombres de 44 y 33 años y una mujer de 37. En el lugar, el personal secuestró más de 80 envoltorios con cocaína, otro con cocaína compactada, un frasco con picadura y flores de marihuana, además de nueve teléfonos celulares —siete en desuso— y 217.800 pesos en efectivo.
El apoyo aéreo de los drones resultó importante en dos momentos. Primero, cuando uno de los sospechosos intentó darse a la fuga, el dron permitió visualizar su movimiento y dar aviso inmediato al personal de calle; y segundo, cuando se descartó un teléfono celular, el equipo aéreo lo detectó y coordinó su recuperación con los efectivos.
También se incautaron tres vehículos: una trafic Renault, un Fiat 147 y una motocicleta Corven sin dominio colocado. La verificación realizada por efectivos de Automotores determinó que el Fiat tenía el motor adulterado y que la moto presentaba un pedido de secuestro activo por robo agravado. Por esta situación, la mujer quedó aprehendida.
De forma simultánea, otro allanamiento en calle Vergara permitió desactivar un segundo punto de narcomenudeo. Allí se incautaron envoltorios con marihuana, uno con cocaína en polvo, una balanza digital y un molinillo con restos de estupefaciente.