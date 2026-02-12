Derrumbe en Godoy Cruz: se cayó el techo de una casa y hubo un herido
El derrumbe de una casa en calle Adolfo Calle terminó con un herido leve y el rescate de cinco personas por parte de bomberos.
Un derrumbe generó momentos de mucha tensión este martes en una vivienda ubicada en calle Adolfo Calle 220, entre Belgrano y San Martín, en Godoy Cruz. Parte del techo del comedor y la sala de estar colapsó mientras una familia se encontraba en el interior de la casa.
En el lugar vivía una pareja con dos niños, en una vivienda que estaba en venta por no ser habitable y que atravesaba un proceso de desalojo. Tras el derrumbe, una persona adulta resultó herida con un golpe en la cabeza producto del colapso.
Hasta el domicilio llegaron Bomberos de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz. Al arribar, el personal debió extraer del interior de la vivienda a tres menores de edad y dos adultos, ya que las puertas de ingreso se encontraban bloqueadas.
Rescate y traslado
Para concretar el rescate, los bomberos ingresaron por una vivienda lindera y, mediante una escalera, lograron sacar a todas las personas atrapadas. El operativo se desarrolló con rapidez para evitar mayores riesgos ante el estado de la estructura.
La persona herida fue trasladada al Hospital Central, donde quedó en observación y se encuentra fuera de peligro. La vivienda sufrió daños importantes y el derrumbe afectó por completo el ambiente destinado a comedor y sala de estar.