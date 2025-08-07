Crimen de Pedro Mieres: detienen a un segundo sospechoso con pertenencias de la víctima
La DDI de La Plata encontró el celular y una computadora robada en poder del nuevo detenido, acusado de encubrimiento en el crimen del secretario de la UNLP.
El pasado 16 de junio fue hallado sin vida, en su departamento de La Plata, el cuerpo de Pedro Pablo Mieres, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas. Hace un mes fue detenido a uno de los sospechosos, y ahora la DDI de esa misma ciudad arrestó a un segundo implicado, en cuyo poder encontraron pertenencias de la víctima.
Durante el allanamiento, los oficiales descubrieron el teléfono de Pablo Mieres, además de una computadora con características similares a la que le robaron el día que fue asesinado.
El primer detenido y principal sospechoso del crimen, identificado como Nicolás A., de 39 años, con quien la víctima habría pactado un encuentro, se encuentra bajo prisión preventiva. Así lo dictaminó el juez Eduardo Silva Pelossi, luego de una solicitud del fiscal Gonzalo Petit Bosnic por el delito de homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo.
La identidad del segundo detenido
El sospechoso que fue aprehendido por el crimen de Pablo Mieres fue identificado como Ronald I. D., de 26 años y oriundo de Paraguay. Este segundo detenido fue acusado del delito de encubrimiento en la causa, después de que la DDI de La Plata encontrara objetos pertenecientes a la víctima.
Además de estas pertenencias, durante el allanamiento llevado a cabo en la calle 120, entre 603 y 604, los efectivos policiales encontraron un arma: una pistola Glock automática con dos cargadores, de la cual el detenido no poseía documentación. Luego de este hallazgo, intervino la UFI N.º 7, de la fiscal Virginia Bravo, y el Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo de Marcela Inés Garmendia.