Condenaron a la mujer acusada de estafar a mendocinos con paquetes turísticos

Natalia Lorena Lombardo , de 41 años, fue condenada por múltiples estafas vinculadas a la venta fraudulenta de paquetes turísticos a destinos internacionales . Aunque los montos involucrados superan los 20 millones de dólares, la pena fue condicional y no pisará la cárcel.

Lombardo ya tenía antecedentes desde 2017 en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde acumuló más de 3.000 denuncias. A fines de 2022, diferentes medios nacionales se hicieron eco de la noticia sobre estafas por las que era acusada Lombardo, con paquetes "all inclusive" para viajar al Mundial de Qatar, donde Argentina se terminó consagrando campeón del mundo. Las víctimas incluyen figuras del espectáculo como Pampita, Claudia Villafañe y los hermanos Caniggia.

A pesar de los escraches públicos y las causas en su contra, la mujer continuó operando bajo distintas identidades y perfiles falsos. Su estrategia se basaba en cumplir parcialmente con algunos clientes para generar confianza.

image "Naty Cagadora", el escrache en la exvivienda de Lombardo en Martínez, San Isidro.

El modus operandi

El mecanismo se asemeja al de una estafa Ponzi: algunos usuarios lograban viajar con éxito, lo que les daba motivos para recomendarla. Pero el verdadero fraude aparecía cuando los damnificados llegaban a aeropuertos y alojamientos que no estaban reservados.

Las sumas perdidas por los afectados varían, pero en muchos casos superan los 10.000 o incluso los 35.000 dólares. Los testimonios recopilados muestran una clara relación entre confianza personal y engaño sostenido.

Condena formal

Pese a reconocer su responsabilidad, Lombardo recibió una pena condicional por ser su primera condena y no superar los tres años de prisión. Esto generó indignación en muchas víctimas, que reclaman una sanción proporcional al daño causado.

La Justicia estableció que no irá presa siempre que no vuelva a delinquir y cumpla con condiciones como no salir del país y presentarse periódicamente ante el tribunal.