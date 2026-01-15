Choque, fuego y tragedia en Lanús: así fue el accidente de dos motos que dejó un muerto y dos heridos graves

Un motociclista murió y otras dos personas resultaron gravemente heridas tras un choque frontal entre dos motos ocurrido el martes por la noche en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, perteneciente al partido de Lanús .

El hecho sucedió alrededor de las 22.30 del martes en la intersección de Avenida Donato Álvarez y Cazón de Lanús, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las impactantes imágenes trascendieron en las últimas horas.

El accidente se produjo cuando una de las motos, que circulaba desde la derecha, se desplazó hacia el centro de la calzada e impactó de frente contra otra motocicleta que venía en sentido contrario. El choque provocó una explosión inmediata y el incendio de ambos vehículos. Por el impacto, uno de los motociclistas fue despedido del vehículo menor y quedó tendido en el asfalto, a pocos metros de las llamas.

Un grupo de vecinos que presenció el hecho intervino de inmediato. Uno de ellos logró arrastrar al joven que había salido despedido para alejarlo de las llamas. Sin embargo, el motociclista falleció poco después a raíz de las heridas sufridas.

Mientras, los vecinos intentaban asistir a las otras dos personas que viajaban en la segunda moto. Con baldes de agua intentaron sofocar el fuego hasta la llegada del personal médico.

Cómo se encuentran los dos heridos que iban en la segunda moto

La joven, identificada como Abigail, fue trasladada de urgencia al Hospital Evita, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva. Su pareja, Alex, también fue derivado al mismo centro de salud y se encuentra en estado crítico.

Familiares y vecinos de la zona señalaron que en la esquina donde ocurrió el siniestro son frecuentes las maniobras riesgosas. De acuerdo con sus declaraciones, la falta de un semáforo que regule los giros genera situaciones peligrosas, especialmente durante la noche, cuando disminuye la visibilidad y la circulación de vehículos se mantiene alta.

La Fiscalía interviniente ordenó una serie de diligencias para avanzar con la investigación. Entre ellas, se incluyó la obtención de imágenes de cámaras adicionales, el análisis de los vehículos involucrados y el estado de la calzada.