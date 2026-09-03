Asesinaron a puñaladas a un hombre en San Rafael: hay dos aprehendidos por el hecho

Dos hombres fueron aprendidos durante la madrugada en San Rafael , luego de quedar sospechados por el asesinato de un hombre de 36 años ocurrido en el Callejón Los Pioneros . Los sujetos fueron localizados, identificados y aprehendidos en el interior de un domicilio.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2.54, cuando un llamado a la línea de emergencia 911, alertó a los efectivos sobre un hombre que se encontraba tirado en el suelo con graves heridas.

Al llegar al lugar, los efectivos atendieron a la víctima identificada cómo Gabriel Segundo Ramos de 36 años y le realizaron las correspondientes maniobras de RCP a la espera de la llegada del personal médico.

Cuando los profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado ( SEC ) llegaron al lugar,constataron el fallecimiento del hombre y notificaron que presentaba una herida cortopunzante en la zona dorsal izquierda.

Rápidamente, personal del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ), realizó una revisión de las cámaras de la zona y logró reconstruir el recorrido que hicieron los sospechosos tras el ataque.

A Partir de los datos suministrados, drones de la Unidad VANT, Canes y Policía Científica desplegó distintas tareas para dar con los malvivientes.

Como resultado, los uniformados llegaron hasta un domicilio ubicado en el callejón Campos y Cordillera de los Andes, donde aprehendieron a dos hombres de 28 y 30 años, quienes habrían participado de la riña en donde falleció la víctima.

Tras la detención, los sujetos quedaron aprehendidos y a disposición de la justicia.

La causa quedó en manos de la fiscal de intrucción Andrea Rossi, quien realizará las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y avanzar con la causa.