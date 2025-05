Denuncia por abuso en la escuela de El Bermejo: "El celador les compraba merienda a los nenes para hacerse amigo"

Luego de la denuncia por abuso sexual contra un celador en la escuela N° 1-586 José Cartellone de El Bermejo, en Guaymallén, padres de alumnos se manifestaron por segundo día consecutivo para pedir explicaciones y exigir justicia. Además, decidieron no enviar a los chicos a clase. MDZ estuvo en el lugar y habló con ellos.

"Nos ocultaron un montón de cosas", comenzó Nicolás, uno de los padres de la escuela, "como que el presunto abusador estuvo escondido en el colegio hasta las 21". Luego, sostuvo que "estuvimos cortando la calle para pedir justicia por este niño, que esto ya no se borra más de su cabecita, pobrecito, y vinimos a reclamar que la DGE (Dirección General de Escuelas) y la directora den la cara, porque esto es muy grave. Los celadores también han encubierto el tema. Queremos que se vayan todos".

Los padres decidieron no mandar a los chicos a la escuela / Alf Ponce Mercado/MDZ

El caso trascendió en la jornada del martes, luego de una denuncia realizada por una mamá que había retirado a su pequeño de 5 años de la escuela porque se había orinado, pero cuando lo bañó descubrió que tenía signos de abuso sexual en sus partes íntimas.

Video: este jueves hubo otra protesta en la puerta de la escuela Cartellone

Los padres resolvieron no mandar a los chicos al colegio y apuntaron contra las autoridades

Nicolás, comentó que "al acusado lo hemos visto acá en la escuela, está desde principio de año. Los padres hemos decidido no mandar a los chicos hasta que se aclare esto y se vayan todos". Luego, indicó que "habían mandado a una maestra -a hablar con los adultos- como para calmar las cosas, pero no se calmó nada porque era lo mismo que nada".

Por su parte, Facundo, otro de los presentes, comentó que "el tipo estuvo toda la tarde metido en la escuela, cuando nos decían que ya no había nadie. Los directivos actuaron muy mal, porque no hicieron un acta ni nada. Mis hijos estaban por ingresar a la escuela y el tipo estaba adentro, así que imaginate la seguridad que te dan".

Respecto del caso denunciado, dijo que "la maestra faltó, no se por qué motivo y, en vez de suspender las clases, los niños ingresaron igual y estuvieron solos". Luego, agregó: "Por lo que me enteré esto ha sido delante de otros niños". Además, reclamó que "los directivos no salen a dar respuesta, no sabemos si los chicos se quedaron solos o a cargo del celador, solo sabemos que la maestra de ellos no estuvo, que había faltado".

Finalmente, Facundo sostuvo que "este tipo, en los negocios aledaños, le compraba merienda a los chicos, como queriendo hacerles regalos y hacerse amigo de los nenes. El tipo ya tenía indicios y me enteré que había sido echado de otra escuela en Los Corralitos, aunque no sabemos el motivo. Estamos dolidos porque nos mintieron en la cara".

El caso y la detención del celador acusado

El caso fue denunciado durante el mediodía del martes, luego de que la madre de un niño de 5 años fue a retirarlo porque se había orinado y luego descubrió que tenía lesiones compatibles con abuso sexual en sus partes íntimas.

Cuando la madre le preguntó al niño qué le había sucedido, este estalló en llanto y se negó a hablar. Ante eso, la progenitora fue hasta la escuela con las prendas para hacer el reclamo ante los directivos.

Por ese motivo, se dio aviso a la línea de emergencias 911 y la investigación comenzó alrededor de las 11.30 del miércoles. En ese marco, efectivos policiales secuestraron un pantalón deportivo azul, un calzoncillo y una bolsa de tela vegetal en la que la mujer llevaba las prendas.

Por su parte, el celador acusado fue detenido cerca de las 21 del miércoles por orden de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya.