Liberaron a los activistas que estaban detenidos por las protestas contra la minería en Uspallata

Federico Soria y Mauricio Cornejo, los activistas que estaban detenidos luego de participar en una protesta contra la minería en Uspallata el último 24 de enero, fueron liberados este martes tras una nueva audiencia llevada a cabo en el Polo Judicial. Según trascendió, la jueza interviniente, Claudia Tula, se declaró incompetente por un artículo (213 bis) y ahora la causa pasará a ser Federal.

Según confirmaron fuentes del caso, la jueza Tula dispuso que la causa pase a la Justicia Federal, sin embargo, como eso tomará tiempo, "se dispuso la libertad de Soria y el cese de la prisión preventiva como medida domiciliaria de Cornejo".

En el caso de Soria, el hombre se había presentado en la Justicia el último 31 de marzo, mientras que Cornejo estuvo detenido por 25 días y cumplía su arresto con domiciliaria en la casa de un hermano.

Una manifestante en el ingreso al Polo Judicial / Alf Ponce Mercado/MDZ

Todo comenzó en enero, cuando en el marco de la protesta contra un proyecto minero en Uspallata, en el departamento de Las Heras, hubo serios incidentes entre los ambientalistas y un grupo de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) que llegó al lugar.

Según contó días atrás Flavio González, uno de los asambleístas que resultó herido en aquella jornada, "los compañeros" estaban detenidos "simplemente por la denuncia de un vecino que dijo que lo habían amenazado de muerte", mientras que "a mi me rompen tres huesos de la nariz, me rompen la boca, me dan golpes en la cabeza y tenía moretones por todo el cuerpo, cosa que denuncié, e increíblemente pusieron presos a nuestros dos compañeros".

La imagen del ahora liberado Mauricio Cornejo / Alfredo Ponce Mercado/MDZ

Con carteles en los que se podía leer "No a minera San Jorge", "Todos somos Uspallata" o "Mendoza es hija del agua", los ambientalistas volvieron a realizar una vigilia frente al Polo Judicial de Mendoza mientras se desarrollaba la audiencia en la que finalmente quedaron liberados tanto Soria como Cornejo.