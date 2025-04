¿Venganza o descuido? Un misterioso posteo de pornografía infantil en Facebook y una causa sin culpables

El 1 de agosto del año pasado, policías de Investigaciones desarrollaron un megaoperativo en San Rafael por una batería de causas de tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (Masnna), coloquialmente llamado pornografía infantil.

Una de las 18 medidas judiciales que se ejecutaron esa jornada tuvo lugar en un conocido café del centro departamental, cuya propietaria fue detenida. ¿El motivo? En noviembre de 2022 se detectó en su perfil de Facebook un posteo que contenía imágenes de vejaciones de menores de edad y la actividad ilícita fue denunciada ante el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), una ONG creada por el Congreso de los Estados Unidos para gestionar casos de abuso infantil y trata de personas.

El alerta llegó a fines de 2023 al despacho del fiscal de San Rafael Javier Giaroli, quien luego de algunos meses de investigación ordenó el registro domiciliario en el comercio y la aprehensión de la joven, de 29 años, a quien imputó por tenencia y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y dejó en libertad. Ahora, más de un año después del inicio de la pesquisa, la acusada podría quedar completamente desvinculada de la causa.

La audiencia de sobreseimiento se realizó en los Tribunales de San Rafael.

Este lunes, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) que lideró la instrucción solicitó el sobreseimiento de la imputada por el beneficio de la duda ante la jueza María Laura Vera, del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial (Zona Sur).

Durante la audiencia, celebrada en la Sala 4 de los Tribunales de San Rafael, la magistrada escuchó los argumentos del fiscal Giaroli, quien explicó que no se pudo establecer con certeza quién realizó la publicación del material de abuso de menores en el perfil de Facebook de la joven.

En principio, la hipótesis de los detectives del caso señalaba que fue la propia comerciante quien posteó por descuido o error las imágenes de Masnna en su cuenta personal de la citada red social.

Sin embargo, desde la defensa de la joven deslizaron la posibilidad de que se haya tratado de una venganza por parte de una expareja, ya que había atravesado una separación días antes de que se realizara la publicación. Incluso, también apuntaban contra una moza que había trabajado en el café de la imputada y que había sido recientemente despedida por aquel entonces.

Para sostener esas versiones, el representante legal de la comerciante se apoyaba en que tanto la moza como el exnovio -también trabajaba en el café- tenían acceso a las redes sociales del local, las cuales estaban vinculadas al perfil de Facebook de la acusada y fueron utilizadas para cargar el material prohibido y así complicarla judicialmente, explicaron fuentes judiciales consultadas.

El fiscal Giaroli lidera el expediente por tenencia y distribución de Masnna. Foto: gentileza Diario San Rafael.

Pese a esas afirmaciones, nunca se pudo demostrar si la actividad provino desde el propio celular de la sospechosa o las imágenes de abusos a menores fueron cargadas desde otro dispositivo. Esto, principalmente, porque la joven cambió de teléfono algunos meses después de realizado el posteo, que motivó el cierre definitivo de su cuenta por parte de Meta, la empresa propietaria de la red social.

Así las cosas, sin la posibilidad de que los peritos informáticos analizaran el celular que la joven poseía en ese momento, no hubo forma de comprobar ninguna de las hipótesis, ni la oficial, ni la que aportó la defensa de la acusada. Por eso, el fiscal del caso no tuvo más opciones que solicitar el sobreseimiento de la propietaria del café por el beneficio de la duda y la jueza Vera pasó a un cuarto intermedio para analizar los argumentos expuestos por las partes y tomar una decisión, aunque todavía no se fijó fecha para la continuación de la audiencia.