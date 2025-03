Los argumentos de la jueza que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso

En las últimas horas, la jueza Karina Andrade liberó a 114 personas que fueron detenidas tras los incidentes en el Congreso. Cabe destacar que el miércoles, durante la marcha de jubilados y barras bravas, 124 personas fueron detenidas.

Este jueves, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, argumentó que las fuerzas de seguridad no aportaron información precisa sobre las circunstancias en las cuales se realizaron las detenciones. A su vez, en la resolución, la magistrada destacó que se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión.

Desde Infobae informaron que en dicha resolución, la jueza Andrade sostuvo: “La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención. No se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”.

Asimismo, en su falló la magistrada señaló que la información que aportó la Policía no solo fue deficiente, sino que también tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, indicó.

Por otro lado, en la resolución Andrade manifestó que se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión. “Se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”, destacó.

Video: graves incidentes en el Congreso de la Nación

Y agregó: “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”.

Sin embargo, el fallo de la jueza generó controversia, ya que abundan imágenes y videos en los que se observa a los manifestantes quemar patrulleros, romper contenedores de basura y agredir a la Policía. Se estima que el costo por los destrozos en la zona del Congreso asciende a 414 millones de pesos.

Video: incidentes entre los manifestantes y la Policía

Por último, con la libertad de los detenidos, todos serán investigados en una causa penal sobre los incidentes en el Congreso. En dicha investigación se podrán tomar medidas de prueba y analizar imágenes sobre los incidentes para determinar si los detenidos tuvieron algún tipo de responsabilidad y también para identificar a aquellas personas que cometieron los incidentes y no fueron detenidas.