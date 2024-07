"¿Usted es el papá biológico de Loan?": la pregunta que descolocó a José Peña y sembró más dudas en el caso

José Peña, el papá de Loan, habló ante los medios de comunicación en el marcó de la búsqueda del menor en Corrientes y dijo que no le cree nada a su hermana Laudelina. Sin embargo, un un momento de incómodo para el hombre cuando un cronista le preguntó sobre su paternidad: ¿Usted es el papá biológico de Loan?

En medio de la rueda de preguntas, el periodista le advirtió a Peña: "Te voy a hacer una pregunta muy difícil, porque recién estuve hablando con tu mamá". Luego, le consultó: "¿Loan es hijo tuyo?". "Si", respondió Peña, a lo que el cronista volvió a indagar: "Es hijo biológico tuyo, no tenés ninguna duda al respecto", mientras que el hombre le contestó que no.

Después, el comunicador le comentó que había hablado con Catalina y que esta le había dado una versión sobre un problema familiar y se disculpó por la pregunta, aunque justificó que debía hacerlo debido a su labor, por lo que insistió: ¿No se lo pudo haber llevado una persona que cree que es el padre?. Una vez más, Peña respondió que no y agregó que "no hay peor mentira que esa, no se por qué dicen eso".

Cómo sigue la investigación

Todo transcurrió en medio de una jornada en la que se aguardan los resultados del peritaje de los teléfonos celulares de Laudelina y de los imputados por la desaparición de Loan, al tiempo que el abogado Fernando Burlando junto con su equipo de trabajo realizan una inspección ocular en la casa de Catalina y en los lugares en los que estuvo el menor.

Por otra parte, se espera que Camila, la hija de Laudelina y prima de Loan, declare en horas de la tarde ante la Justicia Federal. Además, resta la confirmación sobre si también será citada Laudelina o en qué momento brindará su testimonio para ratificar o no en forma válida para causa la versión de que Carlos Pérez y María Victoria Caillava atropellaron al pequeño y enterraron su cuerpo.