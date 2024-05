Se incendiaron dos autos en Panamericana y generaron complicaciones en el tránsito

Dos autos se incendiaron en la autopista Panamericana y hubo caos de tránsito por operativo de bomberos y de las grúas que removieron los vehículos. No hubo heridos.

Uno de los incendios ocurrió en la Panamericana en el kilómetro 13, altura salida San Martín. El otro caso tuvo lugar en el kilómetro 15.500 de la misma autopista en Olivos. Los dos ocurrieron mano a Capital Federal.

Ante la denuncia de cientos de conductores, se realizó un operativo por personal de la autopista y bomberos, por lo que hubo colapso de tránsito durante varios minutos.

El video

Luego de que los bomberos hayan controlado ambas situaciones, los autos fueron retirados de la traza por una grúa y de este modo se liberaron los carriles que habían sido obstruidos.

Se confirmó que no hubo heridos por lo que el SAME no participó del operativo.