"A mi me robaron 14 veces": los vecinos de El Algarrobal reflejan la inseguridad que padecen a diario

A raíz del megaoperativo llevado a cabo en El Algarrobal por las fuerzas de seguridad de Mendoza, vecinos de esa localidad del departamento de Las Heras contaron a MDZ cómo ese el día a día en la zona y qué recaudos deben tomar para minimizar las posibilidades de ser víctimas de ilícitos.

Más de 300 policías llevaron adelante los allanamientos realizados este jueves en horas de la mañana en El Algarrobal, donde se instaló el móvil CEO (Centro Estratégico de Operaciones) y se utilizaron vehículos aéreos no tripulados, popularmente conocidos como drones.

Dalmiro, quien vive y trabaja en el lugar, comenta que "en esta zona ya no se puede vivir, hay constantes robos, atracos, arrebatos de carteras y de billeteras, a las mujeres, a los jóvenes, a los alumnos. Entonces esto ya es vivir con temor. No puede ser que por unos cuantos delincuentes la gente tenga que vivir mal, tenga que pasar malos momentos".

Robos, amenazas y muerte

Dalmiro continuó comentando que "antenoche habían entrado a la casa de una vecina, la ataron de pies y manos y se llevaron todas sus cosas. A mi me robaron 14 veces. Son delincuentes que vienen de otro barrio, salen del penal, se vienen acá y se atrincheran, porque acá hay un descampado y propiedades que usurpan, y de ahí cometen los ilícitos.

"Son delincuentes muy peligrosos que andan armados y amenazan a los vecinos. Por eso quisiera que esta no sea la única vez que vengan las autoridades", concluyó.

Otro hombre de El Algarrobal, Carlos, quien llegaba con su moto de su primera media jornada laboral, dijo que "hace poco hubo una entradera y han pasado cosas malas, me parece bien este operativo si es por bienestar y para que haya más seguridad, yo vivo acá cerca y anoche escuché tiros".

Luego, Ariel y Valentina, que llevaban a su bebé en un cochecito, prefirieron no ser filmados por temor a la inseguridad, aunque brindaron su testimonio: "Es inseguro El Algarrobal, ya van varios meses que no se puede salir. No se puede hacer nada porque es imposible, dijo el hombre. Después, sobre el despliegue policial, agregó que "está muy bien lo que han hecho y esperemos que lo sigan haciendo más seguido".

Por su parte, la joven agregó que "es inseguro. Uno toma precauciones y trata de cuidarse, pero bueno, no salimos tarde, acompañamos a los niños a la escuela. Hay que cuidarse, a mi hijo le robaron el teléfono, a mi también, pero hay que tratar de llevarla lo mejor que se puede".

Testimonios de los vecinos