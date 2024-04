En qué quedó el juicio por abuso sexual que resuena en el interior del mundo Boca

En medio de varios casos en juicio o denuncias de abuso sexual que sacuden al mundo del fútbol, hay uno que ha tenido menos repercusión en los medios, aun cuando la lógica de las noticias deportivas harían presumir lo contrario, ya que afecta en el seno del club Boca Juniors.

Se trata de un caso en el que una mujer, agente de prensa del club Xeneize, acusa a Jorge Martínez, exfutbolista de la institución y entrenador del equipo de fútbol femenino -aunque actualmente se encuentra con licencia hasta tanto se determine si es culpable o no- por abuso sexual, acoso y violencia psicológica denunciado en abril de 2023.

Juicio suspendido

Lejos del cimbronazo que causó por la ribera el caso de Sebastián Villa, aun latente y recientemente suspendido el juicio, y casi como en silencio, a esta altura se esperaba conocer la sentencia del caso Martínez. Sin embargo todo quedó en una etapa de incertidumbre luego de la suspensión de la última audiencia en la que se iba a comunicar el fallo a raíz de un recurso presentado por la defensa contra el juez.

Se trata de una recusación presentada por el abogado defensor, Ángel Romero, quien manifestó que el magistrado Sergio Paduczak “actuó como un fiscal e hizo preguntas inducidas y tendenciosas” a los testigos presentados por las dos partes. De acuerdo con el letrado, el magistrado tenía la intención de forzar a los testigos a afirmar “una situación que nunca existió”.

Pocos días antes, la audiencia anterior se había desarrollado en un marco de normalidad en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py, aunque en esa jornada se pasó a un cuarto intermedio debido a la extensión de la misma.

Ahora, se aguarda conocer qué sucederá con el juez y cómo seguirá la causa en la que el entrenador arriesga una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión en caso de ser hallado culpable de abuso sexual simple.

El Consejo de Fútbol es apuntado por la denunciante

Para la presunta víctima el Consejo de Fútbol Xeneize es cómplice de la situación, al tiempo que manifestó ante los medios estar "muy desilusionada" con Juan Román Riquelme, el presidente del club. Al respecto, dijo que “"estoy triste. A Riquelme y a Bermúdez los conocía de antes. A Riquelme le armaba las conferencias de prensa, hemos charlado muchas veces e intercambiado mates".

Sin embargo, la mujer apunta contra esas figuras de la historia de Boca, a las que señala porque conocían esa y otras situaciones que habrían ocurrido en el club y que, a diferencia de sus días como estrellas de fútbol, esta vez habrían pateado la pelota afuera. Además, expone que mientras Martínez tiene una licencia con goce de sueldo, mientras que ella tiene licencia, pero sin goce de sueldo.

En este contexto, los integrantes del Consejo de Fútbol Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, dieron la espalda a la denuncia y se mostraron a favor de Martínez. Por su parte, la joven estuvo acompañada por las jugadoras Yamila Rodríguez, Julieta Cruz y Vanina Preininger, casi como en una "guerra de lo sexos".

Los casos de abuso que envuelven al fútbol

En el ámbito internacional, Dani Alves logró su libertad, pese a estar condenado por una violación en un boliche de Barcelona en 2022, tras el pago de una fianza de un millón de euros. Antes, estuvo 14 meses en prisión, en un caso de gran repercusión mediática debido a la exitosísima carrera deportiva del marcador lateral brasileño, tanto con su selección como en el recordado Barcelona comandado dentro de la cancha por Lionel Messi.

En cuanto al plano local, tres futbolistas de Vélez, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín Bobadilla, acusados de abuso sexual agravado, se encuentran detenidos con prisión domiciliaria en Tucumán tras una resolución de la jueza local Laura Casas. Por su parte, el arquero Sebastián Sosa espera en libertad, aunque también está imputado en la causa.

Y en lo que a Mendoza se refiere, nuestra provincia no se quedó ajena a la ola de hechos, denuncias y juicios al respecto. Y es que los jóvenes jugadores de la reserva de Godoy Cruz, Julián Encina y Exequiel Tejada, de 19 y 18 años respectivamente, están acusados por abuso sexual agravado contra una chica a la salida de un boliche en Ciudad. Si bien ambos estaban en libertad y continuaban ligados al fútbol en su club, el fiscal de la causa ordenó sus detenciones luego de que incumplieran con una medida referente a la fijación del domicilio.

El caso de Boca se diferencia de los otros porque se trata de una acusación por manoseo -abuso sexual simple- y no de una violación. Pero también, porque si bien el acusado fue un jugador profesional, y bastante conocido, ya no está en actividad. En parte, eso hace que la repercusión sea mucho más baja. Sin embargo, según la denunciante, hay otras víctimas en el ámbito del fútbol femenino, aunque de momento no se han realizado nuevas denuncias.

Semana clave

Esta semana entrante sería clave para conocer los pasos a seguir. Primero, se aguarda por la resolución de la jueza Patricia Cusmanich sobre la recusación presentada por la defensa de Martínez. Luego, se daría a conocer la fecha de la próxima audiencia. Por su parte, aun quedan instancias a las que podrían apelar los abogados del entrenador en caso de ser rechazada la nulidad, ya que podrían llevar el planteo ante Casación y, luego, recurrir a la Corte Suprema.

De esta manera, lo que parecía un juicio con una rápida resolución, comienza a dilatarse y parece encaminarse hacia un final más engorroso.

Mientras tanto, Boca se presentará ante Newell´s el próximo sábado, las Gladiadoras -el equipo femenino Xeneize- visitarán a San Luis F.C por la quinta fecha y la pelota seguirá rodando, al tiempo que las denuncian proliferan y los casos de abuso sexual comienzan a ser considerados como una problemática enquistada en el ámbito del fútbol y ya no como hechos puntuales o aislados.