La aberrante justificación del hombre que mató a su hijo con discapacidad motriz

La comunidad de Formosa se sumerge en un profundo dolor y estupor tras el trágico desenlace de un suceso que conmocionó a la provincia. El hombre que el pasado miércoles cometió un acto atroz, asesinando a su propio hijo con discapacidad motriz y posteriormente intentando quitarse la vida, falleció la madrugada de este jueves en el Hospital Central provincial, tras varias horas de lucha por sobrevivir.

Identificado como Ariel Lovey, el filicida había anunciado su dramática decisión en un desgarrador video que circuló en redes sociales. En el video, Lovey expresaba su angustia y desesperación ante la situación de su hijo, Zamir, de ocho años, quien padecía dificultades motoras.

Zamir, el nene asesinado por su padre. Foto: Noticias de Formosa

"Voy a hacer un video despidiéndome. Yo creo que esta es la mejor alternativa, porque sino mucho sufrimiento, tantos años... Zamir nunca va a lograr ser alguien normal", fueron las palabras de Lovey en el video, sumergido en la oscuridad de la noche.

El desgarrador mensaje continuó: "Esto ya lo verán cuando nosotros no estemos más. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño. No fue mi intención, pero bueno. Era joven. Soy joven todavía, pero ya no voy a existir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente, ni nada. Solamente que se me entierre y nada más. Bajo tierra, si es posible. Quiero que se olviden de mí".

El video

Tras su mensaje, Lovey intentó quitarse la vida disparándose en la cara con una escopeta. Aunque no logró su cometido de inmediato, fue encontrado gravemente herido dentro de un automóvil Fiat Punto por la policía, que lo trasladó de urgencia al Hospital Central. Sin embargo, horas más tarde, sucumbió a sus heridas.

El caso generó una ola de consternación y solidaridad hacia Zamir y su familia, quienes a través de una página de Facebook mostraban el tratamiento y la ayuda que recibía el pequeño. Organizaciones locales como la Fundación Uniendo Huellas expresaron su pesar y recordaron a Zamir como un niño que irradiaba bondad y alegría.

Así despidieron a Zamir por la redes, allegados y familiares. Foto: Noticias de Formosa.

Sin embargo, los usuarios de internet no han mostrado compasión hacia Lovey. "Buen viaje al infierno eterno", comentó una usuaria en una de las publicaciones del filicida en Facebook.