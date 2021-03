Horror en Formosa: embarazadas escapan para no ser separadas de sus bebés

El canal de noticias TN reveló el horror que viven cerca de 86 mujeres en Formosa que se esconden de la policía por temor a ser llevadas a centros de aislamiento y tener allí a sus bebés. "Les hacen cesárea si están en término. A veces al niño lo llevan a Formosa y la madre queda en aislamiento. A veces quedan 14 o más días lejos de sus hijos", narra una mujer.

Escondidas y aterradas: Las embarazadas del monte. Telenoche Investiga en Formosa

El testimonio de las embarazadas que se esconden en el monte es dramático. "Yo quiero tener parto normal y que no me hagan cesárea en un centro de aislamiento. Si me hacen cesárea no se si lo voy al volver a ver a mi hijo. Estoy en el monte desde que tengo cinco meses de embarazo", describe una joven ante las cámaras televisivas.

Aunque parezca imposible, situaciones como esa se están denunciando en la tierra que gobierna Gildo Insfrán desde el año 1995. Las mujeres se encuentran viviendo en la localidad de El Potrillo, a unos 700 kilómetros de la capital provincial.

"Le tenemos miedo a la policía. Tenemos miedo de que vengan a buscarnos con caballos la policía", narró otra mujer que dio testimonio con la cara cubierta para no ser reconocida.

Las imágenes de las embarazadas escondidas en el monte formoseño por miedo son inaceptables. No podemos seguir tolerando la existencia de regímenes brutalmente autoritarios en ninguna provincia de nuestro país. ¿Qué espera para tomar cartas en este asunto? — Adolfo Rubinstein

"Hay mucha persecución en nuestra comunidad. Necesitamos ayuda", sostiene un hombre que acompaña a las mujeres que se esconden en el monte. "Preferimos estar acá porque si nos llevan no sabemos si vamos a regresar o no", explica una joven que tiene otro hijo de cinco años que se quedó en su casa mientras ella se esconde en el monte.

Viven en ranchos de nylon y otras mujeres les llevan comida.