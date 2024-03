Horror en Formosa: asesinó a su hijo, le mandó un video a la madre del pequeño e intentó suicidarse

Una terrible tragedia sacudió a la localidad formoseña de Ibarreta en la madrugada de este miércoles, cuando un hombre asesinó a su propio hijo de 8 años antes de intentar quitarse la vida. El niño, identificado como Zamir y que además presentaba una discapacidad motriz, fue encontrado sin vida dentro de su hogar, mientras que su padre, de apellido Lovey, fue hallado en la calle tras intentar suicidarse con una escopeta.

El espeluznante suceso tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en el barrio San Roque de Ibarreta, ubicado a 210 kilómetros de la capital provincial de Formosa. Según informes del portal local Noticias de Formosa, Zamir fue encontrado con heridas de arma blanca, sugiriendo que falleció desangrado debido a cortes profundos en su brazo y cuerpo.

Zamir, el niño asesinado por su padre en Formosa. Foto: Noticias de Formosa.

El padre del niño fue descubierto por las autoridades luego de su intento de suicidio con una escopeta, la cual fue incautada por la Policía en el lugar de los hechos.

Antes de cometer el atroz acto, Lovey grabó un desgarrador video en el que expresaba sus intenciones. "Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Solo que me entierren y nada más", se escucha decir al perturbado hombre en la grabación. "Creo que esta es la mejor alternativa, sino mucho sufrimiento, tantos años", agregó.

La intervención judicial está a cargo del juez de turno Guillermo Caballero, quien se encuentra investigando el caso para esclarecer los motivos detrás de este aberrante acto.