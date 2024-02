El video de una brutal agresión: un policía bajó a dos menores de una moto con una piña

Un polémico accionar de un policía de Villa La Angostura con una pareja de adolescentes se viralizó en redes sociales y generó repudio.

Una cámara de seguridad muestra el violento episodio contra los jóvenes de 17 años en Avenida Arrayanes que, tras el golpe, chocaron contra una columna y el conductor sufrió fracturas en el rostro y en las extremidades.

Desde el medio La Mañana de Neuquén informaron que en un principio hubo declaraciones contrapuestas, pero gracias al video se pudo esclarecer el inesperado ataque.

"El chico que manejaba la moto es un adolescente de 17 años que iba junto a su novia. Ambos llevaban el casco puesto. No hubo absolutamente ningún motivo para que el efectivo reaccione así. No venían huyendo, ni en fuga, no había sirenas de Policía, nada", explicó Cristian Pettorosso, abogado de la víctima, en medios radiales.

El letrado también sostuvo que “en las imágenes se ve que el chico venía tranquilamente, a baja velocidad por plena avenida, lleno de gente, a media mañana”.

“Sinceramente, no se entiende qué le paso por la cabeza. Nadie se explica qué desencadenó esto. No se conocían, jamás se habían visto. No había situación de fuga ni ninguna circunstancia que dijera que necesitaba identificarlo”, sostuvo.

El policía acusado por la agresión a los jóvenes. Foto: captura video.

Acerca de la salud del adolescente, Pettorosso contó: “Tiene el tabique nasal fracturado en tres partes y el pie derecho también fracturado en tres partes”.

El abogado también detalló cómo está la causa caratulada como lesiones graves: “La Dirección de Asuntos Internos intervino de oficio. Nosotros también vamos a agregar más evidencia que he recopilado en el marco de mi propia investigación para que sea expulsado de las filas policiales lo antes posible”.

Qué dijo el efectivo

Según indicó el abogado, el policía subrayó en su declaración que “intentó identificarse, que el muchacho quiso darse a la fuga y que él tenía miedo por su vida”.

“Es un delito, una barbaridad que informe eso ante el superior, comprometiendo también al comisario que tiene que creer en lo que el subalterno le informa”, manifestó.

Por último, señaló: "Si no estuvieran esas imágenes, hoy no estaríamos viendo quién miente y quién dice la verdad, porque además los oficiales públicos tienen presunciones de veracidad en sus exposiciones".

Así fue la brutal agresión