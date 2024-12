“Agarró a mi bebé y la mató": el crudo testimonio de la madre de la niña asesinada en General Rodríguez

Los padres de Malena, la niña asesinada en General Rodríguez, hablaron en medio de un escenario desgarrador y contaron cómo fueron los minutos previos a la desaparición de la menor y el momento en el que la Policía detuvo al vecino Ariel Axel Díaz.

Natalia y Jonathan, los padres de Nayla Malena Agüero, describieron que la nena estaba en la pileta en su casa de General Rodríguez cuando le dijo a su mamá que se iba a cambiar y a hablar con Tiana, una vecina: “Pasó un rato y no la escucho, empiezo a gritar su nombre y le pregunto a Ariel donde estaba y me contesta que no sabía, que se estaba bañando”.

“Salí a buscarla por todos lados y cuando volvimos la Policía me preguntó quién vivía en esa casa y les cuento que era la dueña, pero que ahora estaba su hijo”, destacó.

La mujer señaló que, ante la sospecha, los efectivos le tocaron la puerta y le dijeron que iban a pasar, pero él se negó: “Es ahí cuando de la nada dice ‘lo siento mucho’”.

“Agarró a mi bebé y la mató. Solo pido justicia por mi hija”, expresó llorando Natalia, quien se encontraba al lado de Jonathan, que no podía contener las lágrimas. “Ella era inocente. Él la pudo haber engañado diciéndole ‘dale esto a tu mamá..’”, afirmó.

Acerca de la relación que tenían como vecinos, Natalia relató que hablaban de vez en cuanto, pero que no tenían una relación: “Les pagábamos bien el alquiler, no había problemas”. Por último, sobre el joven de 18 años detenido, contó que vivía encerrado y salía poco de la casa: “Nunca imaginé que podía llegar a pasar esto”.