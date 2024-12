"Lo que hizo es una falta": el policía que agredió a los hinchas del Tomba y el antecedente de Gran Hermano

El fin de semana anterior se conocieron las imágenes que compartió en sus redes sociales el policía Jeremías Armayor, quien amedrentaba a los hinchas de Godoy Cruz durante el operativo de seguridad en la previa del partido ante Vélez en el estadio Malvinas Argentinas. Al respecto, Marcelo Puertas, titular de la IGS (Inspección General de Seguridad) contó cuál es la situación del uniformado.

El hecho generó un fuerte repudio en los hinchas de Godoy Cruz y del fútbol en general, por lo que este lunes el ojo estará puesto en el accionar de los efectivos en el encuentro de Independiente Rivadavia, el único mendocino de las principales categorías del fútbol argentino que jugará de local.

"Lo que hizo no está permitido, es una falta", confirmó Puertas, quien indicó que el agente fue derivado a Sanidad para "determinar si puede seguir trabajando o no".

En los videos que Armayor subió en su cuenta de Instagram se advierte cómo le grita a un hincha Godoy Cruz: "Correte, correte, ¿Por dónde vas a pasar?". Además, acompaña la imagen con la frase "mi humor de los domingos" y un emoticón con una cara risueña. Además, también escribió una frase que causó indignación en los hinchas locales junto con la imagen de una calavera: "Maldito tomba".

"Maldito tomba", el post del policía Armayor en sus redes sociales / Instagram

Incluso, no era la primera vez que el policía compartía polémicos posteos en sus redes sociales y otros que no ameritaban una crítica, pero que de todos modos no debería haber compartido porque va en contra de las reglas de su trabajo.

Cual es la situación del agente

Luego de los posts y de la ola de repercusiones que causaron, Armayor comenzó a ser investigado por su accionar, pero llevará tiempo conocer cuál será su situación definitiva.

"La situación es que no está trabajando porque ha sido derivado a Sanidad Policial para que se determine en base a su actitud si puede seguir trabajando o no. Y a posteriori ya se inició un expediente sumarial en donde se lo va a citar a indagatoria", confirmó Puertas en diálogo con MDZ. Luego agregó que "él tendrá la opción de declarar o no respecto de la posible falta que se le endilga en su accionar en el marco del partido entre Godoy Cruz y Vélez Sarsfield y asimismo sobre la imputación que se le hace por subir el contenido a las redes".

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad / Alf Ponce Mercado/MDZ

Después, el director de la IGS manifestó que "lo que hizo no está permitido, es una falta, porque no la hace en forma oficial. Si hubiera sido ordenado por una autoridad policial es distinto, pero nunca subirlo a las redes. En todo caso la autoridad judicial puede ordenarte que vos filmes el accionar policial para que después sirva como prueba en un expediente judicial, pero nunca para que lo uses en tu red personal, que es para uso privado".

En tanto, sobre la actualidad de Armayor indicó que "ha sido trasladado a este lugar para realizar una pericia que indique respecto de su consistencia psicológica para prestar el servicio. Y si las autoridades consideran que está capacitado para prestar el servicio, igual se le va a continuar con el sumario en cuestión".

El polémico video que subió a las redes Jeremías Armayor

El policía que quería entrar a Gran Hermano

En enero de 2023, un agente de la Policía de Mendoza que quería entrar a la casa de Gran Hermano para "hacerse famoso" envió un video al programa que se viralizó rápidamente en Tik Tok en donde aparecía con el uniforme y con su arma. El hecho, aunque con un trasfondo distinto al de Armayor, captó la atención de la opinión pública y el agente fue sancionado por el Ministerio de Seguridad.

Además, lo que causó mayor preocupación fue que Alejandro Domínguez, el policía en cuestión que tenía 31 años en ese momento, se había definido a sí mismo como una persona "de personalidad fuerte y bipolar". Así, las primeras medidas contra el agente fueron apartarlo de la fuerza y retirarle su arma reglamentaria. Luego, al igual que Armayor, fue derivado a Sanidad Policial para evaluar su estado psicológico y determinar si podía ejercer su función.

Curiosamente, Domínguez también se desempeñaba en la Unidad Motorizada de la Policía de Mendoza, otro punto en común con Armayor. Posteriormente, el uniformado tuvo una suspensión de seis meses y debió realizar tratamiento médico, pero después fue reintegrado a la fuerza, aunque lo cambiaron de dependencia. Ahora, Armayor podría recorrer ese mismo camino.

Qué sucederá con el policía

Armayor lleva tres años en la UMAR y no tiene antecedentes, algo que le juega a favor. "Generalmente, la investigación y todo el proceso hasta tomar una resolución suele ser de seis meses a un año. Todo depende de cual sea su estrategia defensiva, si interpone muchas vías recursivas, que obviamente la ley se lo reconoce y se lo permite", sostuvo Puertas. "En base a eso es lo que puede durar el sumario en cuestión", agregó.

Al ser consultado sobre cómo tomó la noticia a título personal, el presidente de la IGS indicó que "yo no manejo muchas redes, pero sí me llamó la atención la indiscreción, porque es una cuestión meramente funcional, no es algo personal. Es decir, no está elevando una cuestión de relaciones interpersonales, sino en el marco de su trabajo, me llamó la atención eso".

Luego, respondió sobre qué puede pasar con su futuro: "No creo que esta falta le pueda costar el trabajo, porque no tiene antecedentes, pero las faltas en el caso de policías y penitenciarios pueden ir desde días de suspensión hasta la cesantía". Además, sostuvo que "las causales de cesantía son específicas y son de interpretación estricta. En este caso, en principio, en caso de comprobar que él no tenga ninguna causa de justificación para hacer lo que hizo le correspondería una suspensión que puede ir desde los 20 días en adelante".

Finalmente, Puertas respondió sobre si Armayor se mostró arrepentido y si pidió disculpas por el hecho: "no ha manifestado nada y aparte no se lo permitiríamos. En todo caso si quiere decir algo tiene que ser en el marco del proceso. Él puede declarar o no, pero todo tiene que ser en ese marco. Cualquier otra manifestación que haga fuera del proceso nosotros estamos obligados por ley a no tomársela, porque puede violar su derecho de defensa".