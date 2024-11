"No hay comisarías": vecinos de zonas semirrurales de Guaymallén y Maipú se defienden con dogos y escopetas

Vecinos de distintas localidades semirrurales de Guaymallén y Maipú padecen la inseguridad y manifiestan su preocupación por la violencia en aumento y la falta de comisarías en la zona. Así, además de haber creado un grupo de WhatsApp que nuclea a los afectados de los distintos lugares, apelan a los métodos más rudimentarios para hacer frente a los ladrones: perros y escopetas.

El Kilómetro 8 es un distrito en Guaymallén, casi en el límite con Colonia Bombal, perteneciente a Maipú, separado de ese departamento por el arroyo El Sauce. Además, limita al oeste con Kilómetro 11 y al norte con La Primavera, las localidades afectadas y ahora con los vecinos comunicados a través de un grupo de WhatsApp con el objetivo de organizarse y resguardarse de la inseguridad creciente. Se trata de zonas semirrurales donde prevalecen las chacras y la gente que trabaja la tierra.

"El problema es que cada vez la violencia es más grande, porque ya no solamente se conforman con robar las producciones o los vehículos, sino que golpean a la gente y la lastiman", cuenta Julio, en el marco de una reunión de vecinos referentes de la zona llevada a cabo en un café en el centro de la Ciudad de Mendoza. Allí, hay representantes de cada localidad, pero que tienen el problema de la inseguridad como común denominador y llevada a cabo, dicen, por jóvenes -incluso menores- de la misma zona: Los Corralitos, en Guaymallén.

Otro de los presentes, Eduardo, agrega que "Kilómetro 11 no posee ni siquiera destacamento, entonces qué sucede, no solamente los ilícitos, sino que no tenemos donde dirigirnos. Tenemos que viajar más o menos 10 kilómetros para hacer un trámite".

Una postal de Kilómetro 8, uno de los distritos afectados en Guaymallén / Google Street View

Los vecinos se defienden de la inseguridad con perros y escopetas

Si bien siempre fue común la tenencia de animales para contar con mayor seguridad en zona rurales y semirrurales, así como la tenencia de armas de fuego, hoy está prohibido y es penalizado. Sin embargo, la realidad indica que esa tendencia se mantiene y, a falta de comisarías o destacamentos, los propietarios no encuentran otras soluciones para defenderse.

Así, respecto de esas medidas adoptadas en casas de campo, terrenos y fincas, Julio sostiene que "sobre todo se apela a los perros dogo, que está prohibido, o sea que uno con la desesperación incurre en una falta. Los perros no están permitidos por ley, no se pueden tener, pero la gente los necesita en las zonas rurales porque les roban los cables, las herramientas, los vehículos, entre otras cosas".

El dogo, la raza elegida por los propietarios en zonas rurales para combatir la delincuencia / NA

Luego, el vecino cuenta que también hay gente con escopetas: "Es una vergüenza que los ciudadanos tengamos que defendernos con una escopeta. La Constitución lo prohíbe eso, pero bueno, estamos totalmente indefensos".

Por su parte, Eduardo responde a la pregunta de qué pasa cuando hacen las denuncias con una sentencia tajante: "Es que no hay comisarías, ¿a dónde vamos a denunciar? Parece irrisorio, pero a la fiscalía de Rodeo de la Cruz la cerraron, entonces nos tenemos que dirigir a San José, acá cerca de Ciudad, o sino ir a Godoy Cruz, nos mandan allá. ¿Y cómo hacemos si no tenemos los medios para ir a hacer las denuncias?".

Delincuentes menores, armados y en grupos

Uno de los hechos más graves ocurrió en Colonia Bombal, Maipú, donde, según cuentan los vecinos y también se puede observar en uno de los videos difundidos en el grupo de WhatsApp que conformaron, delincuentes le pusieron precintos a las víctimas y los apretaron de tal forma que los inmovilizaron y los lastimaron: "Tuvieron que llevar a una mujer al hospital ensangrentada. Ese fue un hecho bastante horrible. Después los vecinos cortaron las calles en protesta, porque realmente allí la están pasando muy mal", dijo Julio, visiblemente preocupado.

Amenazas a través de las redes sociales / Instagram

En tanto, Eduardo manifestó que "necesitamos que alguien haga algo con respecto a estos hechos de inseguridad. Hubo otro episodio en Los Corralitos en el que eran como 20 chicos jóvenes que andaban armados, y a algunos los hemos identificado. De hecho, les sacamos fotos, estaban con las caras descubiertas, y lamentablemente muchos son menores y tienen armas de guerra, andan con 9 milímetros".

Además, el vecino comentó que "ese mismo grupo también atacó en una escuela de la calle Celestino Argumedo, en Kilómetro 11. Le pegaron a la directora y a los chicos del colegio, los amenazaron, es bastante complicada la situación".

Video: un vecino ensangrentado y con un precinto ajustado tras ser víctima de robo

La búsqueda de soluciones a través del grupo de WhatsApp

El temor y la impotencia prevalecen en las víctimas de la inseguridad de las mencionadas localidades de Guaymallén y Maipú, pero además de los perros y las escopetas, la gente no da el brazo a torcer, busca otro tipo de soluciones y reclama medidas por parte de las autoridades. Por eso, para estar en contacto, en alerta e intercambiar ideas, crearon el grupo de WhatsApp y se reúnen una vez por semana para debatir sobre la seguridad.

"El problema es que no tenemos seguridad", remarca Eduardo, y ejemplifica con que "el distrito de La Primavera tiene un solo policía". A raíz de ello, comenta que "esa serie de hechos violentos nos ha hecho preocupar y nos ha hecho conformar el grupo de los distintos barrios, que en este momento somos aproximadamente 60 personas".

Al respecto, Julio enfatiza que "nos decidimos a conformar en foros para buscarle una figura social y política, y bueno, a ver si en algún momento nos escuchan. La propuesta de la comisaría es esencial, no puede funcionar ningún distrito ni ningún departamento sin la comisaría correspondiente". Además, dice que "hace dos años que se han empezado a acrecentar los casos", y que "la Policía hace lo que puede, realmente no nos quejamos de la Policía, porque van, pero con poco personal, no tienen recursos, realmente esto es un tema que hay que arreglarlo entre todos. Nosotros ya no nos juntamos a través del foro, faltaría que se interesen los funcionarios para hacer algo coordinado y darle una solución a esto".

Finalmente, los referentes concluyen que "si pusieran una comisaría en el Kilómetro 11 se beneficiaría la gente de La Primavera, la de Kilómetro 8 y la de Colonia Bombal, que tiene dos o tres efectivos nomás. Nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo para tratar de solucionar los problemas, pero necesitamos del apoyo de la gobernación".